"On était un peu déçus de la réaction de Courtois", Carrasco réagit au psychodrame en équipe de Belgique

Le mouvement d'humeur de Thibaut Courtois, fâché avec son sélectionneur, a ébranlé le groupe belge et choqué ses coéquipiers, comme l'a confirmé Yannick Carrasco après le match de la Belgique mardi soir contre l'Estonie.

La Belgique s’est largement imposée (3-0) en Estonie mardi, dans le cadre des qualifications à l'Euro 2024, mais sans l’aide de son gardien de but Thibaut Courtois. Le joueur du Real Madrid a quitté le groupe sans raison apparente après le match nul (1-1) face à l’Autriche, expliquant qu’il n'accompagnerait pas ses coéquipiers à Tallinn. L’explication de ce départ surprenant et précipité est venue de la bouche du sélectionneur Domenico Tedesco.

D’après le coach allemand, Courtois lui aurait expliqué s’être senti "insulté" de ne pas avoir été désigné capitaine en l’absence de Kevin De Bruyne, un honneur qui est finalement revenu à Romelu Lukaku. Ce que Thibaut Courtois n’aurait pas apprécié du tout. "Déçu", il aurait choisi de quitter l’équipe, alors que le brassard devait tourner... et lui revenir pour le match contre l’Estonie.

Courtois dénonce une version qui ne correspond pas à la réalité

"On a plus ou moins compris ce que Courtois a fait, on a eu une réunion avec le coach, a expliqué Yannick Carrasco au micro de la RTBF mardi soir, après la victoire contre l’Estonie. On était un peu déçus de la réaction de Courtois. Un brassard, c’est juste un détail. Peut-être avait-il un souci physique? Aucune idée, on n’a pas encore pu parler avec lui."

Thibaut Courtois a en effet justifié son absence par le fait qu’il souffrait du genou, ce qui ne lui permettait pas de jouer, dénonçant au passage les propos rapportés par son sélectionneur qui "ne correspondent pas à la réalité", selon lui. "J'aimerais pouvoir dire qu'il est parti à cause d'une blessure mais je ne peux pas mentir, pestait le sélectionneur ce lundi, à la veille du dernier match. Je protège toujours mes joueurs, mais là, c'est impossible."

Lundi, le défenseur belge Jan Vertonghen confiait son propre embarras: "Je suis très surpris par la situation. On en a parlé dans le groupe, évidemment, surtout vu l'importance de Courtois. Je n'avais pas senti le signal arriver, d'autres oui apparemment. J'aurais pu aller lui en parler, mais je n'en ai pas eu l'opportunité. Défendre son maillot national, c'est primordial pour moi. Je n'aurais pas fait cela à sa place."