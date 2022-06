Brésil: bonne nouvelle pour Neymar, touché à l'entrainement mais titulaire contre la Corée du Sud

Touché au pied à l’entraînement mercredi à l'entrainement, Neymar est finalement bien titulaire pour affronter la Corée du Sud avec le Brésil, ce jeudi en match amical.

Plus de peur que de mal pour Neymar. L’attaquant du Paris Saint-Germain, touché au pied à l’entraînement mercredi et donc incertain pour jouer avec la sélection brésilienne, est bel et bien titulaire avec la Seleçao ce jeudi midi pour affronter la Corée du Sud en match amical.

Mercredi, Neymar s'est tenu le pied droit et est tombé au sol après un choc avec un coéquipier pendant une séance organisée au World Cup Stadium de Séoul. Sorti du terrain en boitant, l’ancien Barcelonais n’était jamais revenu sur la pelouse.

Un pied droit "traumatisé"

"On va garder un œil sur son pied jusqu'à [jeudi] matin", avait alors commenté lors d'une conférence de presse le médecin de la sélection brésilienne Rodrigo Lasmar, précisant que le pied du "Ney" avait enflé. "À l'heure actuelle, il est difficile de dire avec certitude s'il pourra jouer, on verra ça demain matin", avait-il ajouté.

Le médecin brésilien a par ailleurs souligné que Neymar avait été "traumatisé" par des blessures déjà contractées au pied droit, notamment une fracture du cinquième métatarse subie lors d'une rencontre de Ligue 1 en février 2018, et une autre blessure au même pied, en janvier 2019. Cette saison encore, le n°10 a connu de nombreux pépins physiques, notamment une blessure à la cheville qui l'a écarté des terrains durant 13 rencontres.

Neymar avait également publié une photo de son pied en story sur Instagram."C'est un beau pied?", a-t-il demandé à ses abonnés sur Instagram, non sans accompagner sa question d'un emoji rieur.

Le pied blessé de Neymar, le 1er juin 2022 © Instagram @neymarjr

La composition du Brésil pour affronter la Corée du Sud

Wewerton - Alex Sandro, Marquinhos, Thiago Silva, Dani Alves - Casemiro, Fred, Neymar - Raphinha, Paqueta, Richarlison