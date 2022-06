Brésil: Neymar s'est blessé au pied droit à l'entraînement

La presse brésilienne rapporte que le joueur du PSG Neymar s'est blessé lors d'une opposition à l'entraînement. Le numéro 10 est très incertain pour le match face à la Corée du Sud ce jeudi.

La tuile. Alors qu’il misait sur son retour en Seleçao pour briller et remonter la pente à l’issue d’une saison en club qui l’a vu boucler son exercice le moins prolifique sur le plan individuel (13 buts, pas un seul en Ligue des champions), Neymar s’est blessé à l’entraînement avec le Brésil. Sa présence face à la Corée du Sud ce jeudi est très incertaine, rapporte Globo Esporte.

Le joueur du Paris Saint-Germain s’est blessé lors d’un affrontement entre remplaçants et titulaires. Il s’est immédiatement plaint du pied droit. Pris en charge par le médecin de la sélection, Neymar est parti en boitant et n’a plus été vu à l’entraînement, remplacé au pied levé par Philippe Coutinho dans le onze de départ.

Des pépins physiques à répétition

Si la nature exacte de sa blessure, ainsi que sa gravité ne sont pas connues, elle inquiète, forcément. Pas une saison ne passe sans que le Brésilien connaisse des pépins physiques inquiétants depuis sa fracture du métatarse en 2017-2018, lors de sa première saison avec le club de la capitale. Ce fut encore le cas cette saison avec le Paris Saint-Germain.

Le numéro 10 brésilien a souffert d’une blessure à la cheville qui l’a écarté des terrains durant 13 rencontres entre décembre 2021 et février 2022. Son hygiène de vie a été pointée du doigt pour expliquer la récurrence de ces blessures, ce dont le Brésilien s’est toujours défendu, s’agaçant de ces critiques.

Il n’en demeure pas moins vrai que le Brésilien joue de moins en moins avec le Paris Saint-Germain où Kylian Mbappé est désormais sous le feu des projecteurs. La restructuration en cours au Paris Saint-Germain pose la question de la place qui sera dévolue au Brésilien dans le nouveau projet du PSG. Une chose est sûre, personne ne fait de l’ombre à Neymar au sein de la sélection auriverde. Pas même les jeunes talents comme Vinicius et Paqueta. Une fois encore cette saison, les rassemblements avec le Brésil ont été pour lui une éclaircie dans la grisaille parisienne. Motivé pour briller au Qatar, le Mondial de la dernière chance s’il envisage toujours de gagner un jour le Ballon d’or, Neymar espère certainement que la blessure ne sera pas trop grave.