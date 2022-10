La Fédération algérienne et Djamel Belmadi taillent les journalistes

À travers un communiqué, Djamel Belmadi la la Fédération algérienne de football s'en sont pris aux journalistes, dont certains d'entre eux avaient pris des photos à son insu lors du tirage au sort du championnat d'Afrique des nations, le1er octobre dernier.

La Fédération algérienne de football et Djamel Belmadi sont en colère. Après la diffusion de photos du sélectionneur des Fennecs utilisant son téléphone lors du tirage au sort du championnat d'Afrique des nations, les deux parties ont dénoncé le comportement de certains journalistes dans un communiqué.

"À l'heure du bilan de la dernière fenêtre FIFA du mois de septembre 2022, la Fédération algérienne de football a constaté, avec beaucoup de regrets, que les conférences de presse du sélectionneur national, Djamel Belmadi, connaissent de plus en plus certains dépassements qui n'ont, malheureusement, rien à voir avec le cadre sportif et purement footballistique, qui doit caractériser ce genre de rendez-vous conviviaux, d'échanges et d'information", écrit la FAF.

Belmadi atteint "dans son intimité"

Après l'épisode des photos prises à son insu le 1er octobre dernier, la Fédération révèle que le sélectionneur algérien a été "atteint dans son intimité" lors de cette cérémonie, qui a eu lieu à l'opéra Boualem Bessaïh d'Alger, et n'exclut pas de "donner des suites à ce type d'incident." La FAF affirme également que des "mesures seront prises" dans le futur "pour que de telles situations déplorables" ne se reproduisent plus.

Après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar à la suite d'un barrage à rebondissement face au Cameroun, l'Algérie a remporté ses trois derniers matchs amicaux contre l'Iran (2-1), la Guinée (1-0) et le Nigéria (2-1).