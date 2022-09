Nice: la mise au point de Fournier sur le forfait de Delort à la CAN 2022 avec l’Algérie

Invité de l’After Foot ce mercredi, Julien Fournier, ancien directeur du football de l’OGCN et désormais en poste à Parme, a tenu à livrer sa version sur le forfait d’Andy Delort avec l’Algérie pour la CAN 2022. En assurant qu’il s’agissait uniquement d’un choix de l’attaquant.

L’affaire avait fait grand bruit en Algérie en fin d’année 2021. Champion d’Afrique avec les Fennecs en 2019, Andy Delort choisissait deux ans plus tard de ne pas disputer l’épreuve continentale en 2022. Pour privilégier son club, lui qui venait de s’engager avec Nice en provenance de Montpellier. Tout en laissant la porte ouverte pour un retour pour une éventuelle Coupe du monde 2022.

Ivre de colère, Djamel Belmadi, le sélectionneur de l’Algérie, avait affiché son dépit, sur RMC : "Ça, c'est la grosse blague de l'année, s'est emballé Belmadi en réponse. C'est ou de la grosse stupidité, ou le culot qui n'a pas de limite. Donc nous on va jouer sous 40° au Niger, dans des conditions exécrables, on va se taper dans toute l’Afrique pendant une campagne de qualifications qui est un peu un enfer, et quand tout est fait, quand tout est réglé, le monsieur revient comme une petite mariée : 'C’est bon je suis dispo maintenant ?' C’est doublement nous manquer de respect."

>> Les podcasts de l'After Foot

"Ne t’inquiète, je ne ferai pas la CAN"

Belmadi avait également indiqué en conférence de presse que l’OGCN lui avait demandé de ne pas disputer la CAN, notamment par la voix de son directeur du football, Julien Fournier. Invité ce mercredi de l’After Foot, ce dernier, désormais en poste à Parme (Serie B), s’est défendu de toute manœuvre, assurant qu’il s’agissait uniquement d’un choix de Delort.

"Le premier entretien que j’ai eu avec lieu, il m’a dit, en rigolant mas sérieusement : ‘Ne t’inquiète, je ne ferai pas la CAN’. Mais il était déjà dans les bureaux, il avait signé, assure Fourier. Il n’y a pas de chantage. On n’avait pas un nombre de joueurs incroyable qui allait partir à la CAN, donc ça n’était pas un paramètre sur Andy qui entrait en ligne de compte.

Est-ce que vous pensez qu’un directeur ou un entraîneur peut, quand vous connaissez un peu Andy Delort, une fois qu’il a signé, l’empêcher d’aller à la CAN ? C’est impossible. Après j’ai cru comprendre, car j’ai vu une déclaration d’Andy où il disait : ‘J’aurais dû m’expliquer mieux avec Djamel (Belmadi) parce que j’avais aussi des raisons personnelles’. Moi la réalité, c’est que quand Andy était dans le bureau, avant de faire la visite médicale, de signer, il m’a dit : ‘Je ne ferai pas la CAN’. Je ne vais pas vous dire que ça me fâchait, j’étais content qu’il ne la fasse pas, égoïstement."