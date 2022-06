Match amical: nouvelle victoire du Brésil au Japon, Neymar buteur

Quatre jours après la démonstration face à la Corée du Sud (5-1), le Brésil a été nettement moins efficace face au Japon ce lundi mais s'est tout de même imposé (1-0) sur un pénalty de Neymar.

Quatre jours après le festival offensif face à la Corée du Sud (5-1), le Brésil s'est longtemps cassé les dents face au Japon, en match amical, mais s'est tout de même imposé (1-0). Certes, les coéquipiers de Neymar n'ont toujours pas perdu contre la sélection nippone en neuf matchs (7 victoires, deux nuls), mais les Brésiliens ont fait preuve d'une terrible inefficacité devant les buts de Gonda, malgré la titularisation du quatuor offensif de feu (Neymar, Paqueta, Vinicius, Raphinha).

Les hommes de Tite ont attendu le dernier quart d'heure pour enfin trouver la faille après une vingtaine de tentatives. Le joueur du PSG a disputé l'intégralité de la partie, tout comme son compère Marquinhos. Lucas Paqueta a été remplacé à la 85e minute par Bruno Guimaraes.

Neymar à trois buts de Pelé

Devant plus de 63.000 spectateurs au Stade National de Tokyo, les quintuple champions du monde s'en sont remis à Neymar pour les sortir d'une situation bien délicate. Le joueur du PSG, déjà auteur d'un doublé face à la Corée du Sud, a converti son troisième pénalty en deux matchs après une faute sur Richarlison. En jambe, le Parisien a inscrit son 74e but sous le maillot de la Seleção et revient à trois buts de Pelé, le meilleur buteur de l'Histoire du Brésil.

Avec cette cinquième victoire de rang, les Brésiliens poursuivent leur belle série avant d'aller défier l'Argentine le 11 juin, l'avant-dernier match avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2022. Placée dans le groupe G, l'équipe de Tite jouera la Serbie (24 novembre), la Suisse (le 28 novembre) et le Cameroun (2 décembre). De son côté, le Japon affrontera l'Allemagne, l'Espagne et un barragiste (le Costa Rica ou la Nouvelle-Zélande).