Mercato: Maurizio Pochettino file en D3 espagnole

Maurizio Pochettino (21 ans), fils cadet de Mauricio, passé par les équipes de jeunes de Tottenham et par Watford la saison passée, vient de s'engager pour une année (plus deux en option) au Gimnastic de Tarragone, en D3 espagnole.

Maurizio Pochettino va retrouver son pays. Ce lundi, le natif de Barcelone, fils cadet de Maurico, s’est officiellement engagé avec le Gimnastic de Tarragone, en D3 espagnole. L’ailier droit de 21 ans était libre de s’engager avec n’importe quelle équipe depuis la fin de son aventure à Watford.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato en direct

Après des débuts avec les équipes jeunes de Southampton, Maurizio Pochettino est ensuite passé par le centre de formation de Tottenham, où son papa était en charge de l’équipe première, entre 2017 et 2019. Ces trois dernières années, il a d’abord évolué avec les U23 de Tottenham (2019-2021) puis ceux de Watford (2021-2022). Il ne compte qu’une seule rencontre de Championship (D2 anglaise) à son actif, en mai 2021 avec Watford (il était entré en jeu en fin de match).

Il rejoint un autre "fils de" en D3 espagnole

Il s’engage jusqu’en juin 2023 avec le Gimnastic Tarragone, plus deux années en option. "Il va apporter de la vitesse sur les deux côtés de l'attaque, se réjouit le club espagnol dans un communiqué. Pochettino est un joueur rapide avec une grande capacité à atteindre le but, il ajoutera donc de la compétence et du déséquilibre au schéma de l'entraîneur Raül Agné."

Ces dernières heures, un autre "fils de" a rejoint la D3 espagnole. Enzo Zidane (27 ans), libre depuis la fin de son aventure à Rodez (Ligue 2), s’est engagé pour une saison avec Fuenlabrada.