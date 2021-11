Messi sacré, Benzema 4e: le classement complet du Ballon d'or 2021

Lionel Messi a reçu ce lundi soir à Paris le Ballon d'or 2021, son septième. Voici le classement complet des 30 finalistes.

Le suspense a duré, plus que d'ordinaire, mais le nom de l'heureux élu est désormais connu. Ce lundi soir, Lionel Messi a reçu le Ballon d'or 2021 à Paris, tandis que Robert Lewandowski et Jorginho complètent le podium. Les trois Français nommés, à savoir Karim Benzema, N'Golo Kanté et Kylian Mbappé, terminent respectivement 4e, 5e et 9e. C'est le 7e Ballon d'or de Lionel Messi, déjà sacré en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019. C'est la première qu'un joueur du PSG reçoit cette prestigieuse récompense.

Voici le classement complet des 30 finalistes :

1. Lionel Messi (PSG)

2. Robert Lewandowski (Bayern Munich)

3. Jorginho (Chelsea)

4. Karim Benzema (Real Madrid)

5. N'Golo Kanté (Chelsea)

6. Cristiano Ronaldo (Manchester United)

7. Mohamed Salah (Liverpool)

8. Kevin De Bruyne (Manchester City)

9. Kylian Mbappé (PSG)

10. Gianluigi Donnarumma (PSG)

11. Erling Haaland (Dortmund)

12. Romelu Lukaku (Chelsea)

13. Giorgio Chiellini (Juventus)

14. Leonardo Bonucci (Juventus)

15. Raheem Sterling (Manchester City)

16. Neymar (PSG)

17. Luis Suarez (Atlético de Madrid)

18. Simon Kjaer (AC Milan)

19. Mason Mount (Chelsea)

20. Riyad Mahrez (Manchester City)

21. Bruno Fernandes (Manchester United)

21. Lautaro Martinez (Inter)

23. Harry Kane (Tottenham)

24. Pedri (FC Barcelone)

25. Phil Foden (Manchester City)

26. Nicolo Barella (Inter)

26. Ruben Dias (Manchester City)

26. Gerard Moreno (Villarreal)

29. Luka Modric (Real Madrid)

29. César Azpilicueta (Chelsea)