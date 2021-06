National 2: Boudjellal explique son projet pour Hyères

Devenu propriétaire du Hyères 83 Football Club (N2), Mourad Boudjellal a présenté aux médias son nouveau projet, ce mardi dans le Var. L’ancien dirigeant du RC Toulon sait où il souhaite aller mais veut avancer sans brûler les étapes.

Ce mardi sonnait le lancement du nouveau Hyères 83 Football Club, repris le 1er février dernier par Mourad Boudjellal. Nouveau nom, nouvelle identité visuelle, large bouleversement de son effectif: l’ancien patron du club de rugby de Toulon présentait les grandes lignes de son projet, visant à structurer le club de National 2 (quatrième division), lui offrir un nouveau stade, des fondations financières solides et lui "donner le droit de rêver", assurait déjà son nouveau propriétaire lors de son intronisation.

Si Nicolas Anelka a quitté le projet en cours de route depuis, lui qui avait été intronisé directeur sportif, le départ de l’ancien international français n’a pas freiné les ambitions du dirigeant de 61 ans. "On a appris avec lui pendant deux mois. C’était instructif, assure Boudjellal. On a pris notre envol désormais et ça se passe très bien, non pas que cela se serait mal passé avec Nicolas Anelka. Il y a des gens de grande qualité dans le club, on a appris à se connaître. J’ai formé une équipe, et aujourd’hui je suis assez satisfait."

"Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer et tout donner"

Dirigeant expérimenté et reconnu dans le rugby, où il a remporté trois Coupes d’Europe avec le RCT (2013, 2014 et 2015), Mourad Boudjellal reste un novice dans le monde si particulier du football, et entend procéder step-by-step. "Je viens sans prétentions. Je me donne une année sans ambition particulière, si ce n’est de découvrir plein de choses, comprendre et construire pour l’année prochaine, puis celle d’après… (…) Je ne sais pas si je ferai mieux (qu’avec le RC Toulon), je ne sais pas si je vais y arriver, mais ce qui est sûr, c’est que je vais essayer et tout donner."

Alors que dix-sept recrues "locales" sont venues s’adjoindre à l’effectif qui visera la montée en National la saison prochaine et sera toujours dirigé par l’ancien Stéphanois et Caennais Lilian Compan, Boudjellal souhaite à moyen terme que le Hyères 83 "représente le foot dans le Var", un département où "la place du rugby est à Toulon, mais la place du foot peut être ailleurs. Pourquoi pas à Hyères".