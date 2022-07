National 1: confiant pour le sauvetage du FC Sète, Courbis s’en prend à la DNCG

Rolland Courbis, consultant pour RMC Sport, a été sollicité par les dirigeants du FC Sète en fin de saison dernière pour les accompagner dans le développement du club. Depuis sa rétrogradation administrative en National 2, confirmée en appel le 12 juillet par la DNCG, le club héraultais est dans l’incertitude. 'Coach Courbis' se montre pourtant confiant et déterminé pour le sauvetage du club à un mois de la reprise du championnat.

Rolland Courbis, consultant RMC Sport, ne s’attendait certainement pas à se retrouver dans cette situation, quand il est arrivé en fin de saison dernière en tant que conseiller bénévole du club héraultais. Sportivement, une bonne 14e place avait sanctionné la saison du club. Mais le FC Sète a vu sa rétrogradation administrative en National 2 confirmée en appel le 12 juillet.

"Le FC Sète ira jusqu’au bout du bout pour démontrer au football français que cette sanction est tout simplement scandaleuse"

Pourtant, remonté contre l’organisme régulateur du football français, l’ancien entraîneur de l’OM et des Girondins de Bordeaux ne semble pas résigné sur le sort des Sétois: "Nous avons attendu 9 jours et demi le délibéré de la DNCG dans l’espoir qu’on jette l’éponge. Désolé mais le FC Sète ne va pas se décourager pour autant et ira jusqu’au bout du bout pour démontrer au football français que cette sanction est tout simplement scandaleuse, horrible et imméritée. Luzenac a eu raison mais trop tard…évidemment".

Une situation comparable à celle d’un autre de ces anciens clubs, les Girondins de Bordeaux, mais qui ne bénéficie pas de la même médiatisation. Défendre les intérêts du FC Sète lui tient à cœur: "C’est tout à fait normal qu’on ne parle que des Girondins de Bordeaux. Il faut comparer ce qui est comparable. Mais ayant le plaisir de donner bénévolement un coup de main au FC Sète depuis quatre mois, je me dois de tenir au courant les clubs des petites villes de ce qui peut se passer à tout moment dans leurs clubs adorés avec notre 'gendarme financier, la DNCG'".

Des responsables bien désignés

Le consultant RMC Sport préfère utiliser le ton de l’ironie avec une formule bien à lui pour désigner ce qu’il appelle être une injustice: "J’adore cette région et j’ai rêvé qu’un dénommé Georges Brassens depuis là-haut écrive une chanson ayant comme refrain: 'Un con prétentieux peut être très dangereux donc ne nous prenez pas pour plus con que ce que l’on est'". En plus de l’instance régulatrice, Rolland Courbis désigne les anciens dirigeants sétois comme autres responsables de cette rétrogradation: "Il n’y a pas besoin d’être Sherlock Holmes pour avoir compris dans le dossier que les anciens dirigeants ont miné le projet".

Une audience devant le CNOSF en conciliation est encore possible pour le club héraultais. En attendant, Bastia-Borgo a été repêché en National 1, alors que le championnat débute dans tout juste un mois. "Nous attendons donc avec impatience et optimisme la confirmation du sauvetage pour pouvoir faire appel et effacer cette injustice grotesque que subit le FC Sète".