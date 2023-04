National 1: trois équipes en un point, suspense total à trois journées du terme du championnat

À trois journées de la fin du championnat de National 1, Martigues, Concarneau et Dunkerque se tiennent en un point. Seules deux équipes obtiendront leur montée en Ligue 2, alors que Versailles et le Red Star sont encore en course.

L’US Concarneau a manqué une belle occasion de faire un pas vers la Ligue 2, que le club breton n’a jamais disputé. Il a été tenu en échec ce vendredi soir lors de la réception du FC Martigues (1-1), dans ce qui était l’affiche de la 31e journée de National 1. En l’absence de barrages cette saison, seuls les deux premiers du championnat obtiendront leur montée. Et la bagarre s’annonce encore rude.

Beye et Cris encore en course avec le Red Star et Versailles

Martigues (1er, 56 pts) conserve ainsi sa première place devant son adversaire du soir (2e, 56 pts) à la faveur de sa victoire obtenue au match aller, deux équipes étant départagées sur leurs confrontations directes en cas d’égalité de points. Vainqueur du Puy dans le même temps (1-0), l’USL Dunkerque (3e, 55 pts) en profite pour revenir à une petite unité du duo de tête, une semaine après sa défaite contre la formation provençale (0-1), qui a connu la D1 entre 1993 et 1995.

Avec un match en moins, le Red Star (4e, 51 pts), entraîné par Habib Beye, et Versailles (5e, 51 pts), coaché par Cris, sont toujours en course pour accrocher les deux premières places. Mais il pourrait bientôt ne plus en rester qu’un, puisque les deux équipes franciliennes s’affrontent ce mardi dans les Yvelines.

Le classement après 31 journées sur 34:

1. Martigues, 56 pts

2. Concarneau, 56 pts

3. Dunkerque, 55 pts

4. Red Star, 51 pts (-1 match)

5. Versailles, 51 pts (-1 match)

Martigues-Versailles lors de la 34e et dernière journée

Si Martigues est dans le top 2 depuis janvier, Concarneau y est de retour seulement depuis la 28e journée, profitant de la perte de vitesse de Versailles, encore leader mi-mars. La montée de l'ambitieux promu pourrait se décider au terme de la dernière journée et un déplacement brûlant à Martigues.

Le suspense est également complet en bas du classement, puisque six équipes descendront directement en National 2. Paris 13 Atletico, le Puy et Bastia-Borgo sont condamnés, mais les trois dernières places de relégable concernent encore… sept équipes. L’AS Nancy Lorraine, encore en Ligue 1 en 2017, est notamment en position très délicate et pourrait se retrouver en quatrième division la saison prochaine.