Red Star: la nouvelle méthode insolite des ultras pour dénoncer le rachat par un fonds d’investissement

Opposés au rachat du club par un fonds d’investissement américain, les supporters du Red Star ont publié mardi une petite annonce dans Le Parisien: "Fonds d’investissement, souverains ou investisseurs boulimiques et sans éthique s’abstenir".

Une petite annonce insolite s’est glissée mardi dans les colonnes du Parisien. Au milieu des ventes d’antiquités et de disques vinyles, on pouvait lire "Vends club de football vintage": Club de football centenaire situé à Saint-Ouen cherche investisseur sérieux et ambitieux pour mener un projet sportif cohérent". Les supporters du Red Star, fermement opposés au rachat du club par 777 Partners, un fonds d'investissement américain, ne désarment pas. Et toutes les méthodes sont bonnes.

"Une politique d’achat frénétique de clubs"

Mi-avril, lors de la réception de Sète, ils avaient manifesté leur colère avec des jets de fumigènes, entraînant l’arrêt définitif de la rencontre à la 40e minute. "On va faire savoir à ce nouveau repreneur qu’il n’est pas le bienvenu ici, de manière claire, ferme et affichée", avait annoncé Vincent Chutet-Mézence, le président du Collectif Red Star Bauer. "Fonds d’investissement et souverains ou investisseurs boulimiques et sans éthique s’abstenir", peut-on également lire dans l’annonce.

Le groupe de supporters s’oppose à la vente du club à "un fonds d’investissement basé à 5 000 kilomètres d’ici, qui est sur une politique d’achat frénétique de clubs" (situé à Miami, 777 Partners a aussi pris possession du Genoa en 2021 et sera bientôt l’acquéreur de 100 % des parts du Standard de Liège et de 70% du Vasco de Gama, ndlr).

Avec la peur "d’être la cinquième roue du carrosse, la petite académie de jeunes d’Île-de-France qu’on va piller", poursuit Vincent Chutet-Mézence, pourtant bien conscient de la situation actuelle du Red Star, 11e de National: "On sait que le club est à bout de souffle, il faut des nouveaux investisseurs pour éviter de végéter en troisième division."

Le maire de Saint-Ouen donne des garanties

Après le message fort des Ultras face à Sète, trois dirigeants de 777 Partners avait été reçus le 21 avril par le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane. Lui tente de rassurer les supporters et promet que les nouveaux acquéreurs vont être scrutés de près: "Les garanties demandées au nouvel investisseur: respect de nos valeurs".

Karim Bouamrane veut également insister sur trois points: "L’ancrage territorial du club à Saint-Ouen - le Red Star, c’est Bauer, Bauer c’est Saint-Ouen ; la tarification sociale des places et une démocratisation des licences sportives, à des prix accessibles à toutes et tous ; la valorisation de l’excellence sportive et éducative, avec une ambition forte d’accéder à la Ligue 1", a-t-il développé auprès du Parisien.

Pas de quoi convaincre les ultras, qui ont donc tenté mardi un nouveau moyen d’attirer l’attention. Une adresse mail a été créée: sauvonsleredstar@gmail.com. "Pour que nous transmettions à la direction du club votre candidature", conclut ironiquement la petite annonce du jour.