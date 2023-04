"Ramadan Gate", le message énigmatique de Benzia en référence à Galtier, son ancien entraîneur?

Yassine Benzia, ancien joueur de Christophe Galtier à Lille, a publié un message énigmatique sur Instagram ce jeudi. Une référence directe aux accusations de racisme et d'islamophobie à l'encontre de l’actuel coach du PSG ?

Le timing renvoie forcément à l’affaire qui secoue le football français. Alors que Christophe Galtier est la cible d’accusations de racisme et d’islamophobie depuis mardi soir et la divulgation d’un mail de Julien Fournier (ex-directeur sportif de Nice) à la direction d’Ineos, Yassine Benzia (28 ans), l’un de ses anciens joueurs à Lille, a publié un message énigmatique sur Instagram ce jeudi.

"Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais elle finit toujours par arriver", écrit l'actuel attaquant de Qarabag en terminant son message avec un #RamadanGate.

"Ramadan Gate", le message énigmatique de Benzia, une référence à l'affaire Galtier ? © Instagram

Benzia et Galtier ont eu des différends à Nice

Si Benzia et Galtier se sont côtoyés à Lille entre 2017 et 2020, impossible de savoir si l’attaquant formé à l’OL parle de l’actuel entraîneur du PSG. Mais la teneur des propos fait forcément penser à "l’affaire Galtier". Durant leur passage à Lille, Benzia et Galtier avaient par ailleurs eu quelques différends, le coach ayant notamment décidé d’écarter l’attaquant au cours de la saison 2017-2018.

Le message posté par Benzia rappelle la sortie de Didier DIgard mercredi soir en conférence de presse. "La vérité arrivera de toute façon. Si chacun veut faire des commentaires, il le fera. Mais pas aujourd’hui", a indiqué le coach de Nice, entraîneur de la réserve azuréenne pendant le passage de Galtier chez les Aiglons. Selon Nice-Matin, Digard aurait été la cible de "propos violents" de la part de Galtier au sujet de sa barbe et de son appartenance à la religion musulmane.

Plusieurs joueurs de Galtier, à l’instar de Mevlut Erding, Burak Yilmaz ou José Fonte, ont quant à eux pris la défense du technicien parisien ces dernières heures.