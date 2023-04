Indice UEFA: Feyenoord et l’AZ Alkmaar menacent la France, Nice seul espoir

À l’aube des quarts de finale de Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, la cinquième place de la France à l’indice UEFA est menacée par les Pays-Bas, qui comptent encore sur deux clubs (Feyenoord et l’AZ Alkmaar). Nice représente les derniers espoirs de l’Hexagone, avec l’optique des quatre places en Ligue des champions 2024-2025.

Les clubs français n’auront pas qu’un œil sur le Parc Saint-Jacques ce jeudi soir. Pendant que l’OGC Nice défiera le FC Bâle en quart de finale aller de Ligue Europa Conférence (21h), l’AZ Alkmaar se rendra sur la pelouse d’Anderlecht dans la même compétition alors que Feyenoord accueillera l’AS Rome plus tôt en Ligue Europa (18h45). Deux affiches décisives pour l’indice UEFA de la France, sous la menace des Pays-Bas.

Seulement 2.097 points séparent les deux nations (60.997 pour la France, 58.900 pour les Pays-Bas), qui se disputent la cinquième place. Un classement qui sera décisif pour la nouvelle formule de la Ligue des champions, en 2024-2025, où quatre places (trois directes et une en tour préliminaire) seront réservées au cinquième coefficient européen. Le sixième n’en aura que trois, dont deux directes.

Les Pays-Bas n'ont que 16,7% de chances de doubler la France

La France est d’autant plus en danger que les Néerlandais sont encore deux, mais surtout qu’avec moins de clubs européens en début de saison (cinq contre six), ils marquent plus de points à chaque match remporté ou chaque résultat nul, puisque ce total est divisé par le nombre d’équipes initialement engagées en Coupe d’Europe.

Le Portugal, qui compte plus de cinq points de retard (55.882) n’est plus une menace, et ce malgré la présence de Benfica en quart de finale Ligue des champions et celle du Sporting en C3. Selon les prédictions du statisticien Opta, la France a tout de même 83,3% de chances de conserver sa cinquième place. Mais il vaudrait mieux que le Gym évite un faux-pas face à Bâle ce jeudi soir, pour assurer un avenir européen plus réjouissant à ses compatriotes.