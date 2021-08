Barça: le savoureux échange entre Piqué et Depay après le but marqué face à la Sociedad

Quelques heures après la victoire du FC Barcelone ce dimanche face à la Real Sociedad (4-2), lors de la première journée de Liga, Gerard Piqué a ouvert sa chaîne Twitch. Au cours du live, le défenseur catalan a balayé l'actualité du club mais aussi la sienne. L'occasion de revenir notamment sur son but marqué, grâce à Memphis Depay, de justesse inscrit en championnat grâce à un accord trouvé pour la baisse de son salaire.

Entrepreneur averti, Gerard Piqué s'est lancé dans un nouveau monde ce dimanche soir. Si Piqué découvre la vie sur le terrain sans Lionel Messi, parti au PSG, le défenseur espagnol a aussi lancé sa propre chaîne Twitch, inaugurée quelques heures après la victoire, au Camp Nou, pour la première journée de Liga, face à la Real Sociedad (4-2).

Depay a remercié Piqué

Formé au club et présent depuis son retour en 2008, Gerard Piqué a marqué le premier but du Barça post-Messi, d'une tête sur un ballon donné par Memphis Depay, sur coup-franc (19e). Une belle histoire sur le papier, alors que le club catalan a enregistré auprès de LaLiga l'attaquant néerlandais, grâce à la baisse salariale de Piqué.

"Je lui ai dit: 'Memphis, tu sais que je vais signer grâce à toi'. Et le fils de pute ne m'a pas donné un seul centime, s'est amusé Gerard Piqué sur son live. Mais il m'a fait une passe spectaculaire ce soir. Il met des ballons énormes sur les corners, et les coups francs. Et lui m'a dit que la passe qu'il m'a réalisée était en remerciement d'avoir pu l'inscrire en Liga."

Piqué tacle Bartomeu et se voit finir au Barça

Gerard Piqué en a profité aussi pour confirmer que Jordi Alba, Sergio Busquets et Sergi Roberto, les trois autres capitaines, vont également signer un accord pour une baisse de salaire, qui devrait permettre d'enregistrer définitivement Sergio Agüero. "Dès le premier jour, nous étions ouverts à la discussion et nous nous sommes alignés, a défendu Piqué. Tout le monde est sur le point de conclure l'accord. En raison du calendrier, ils ont décidé que j'étais le premier à être officialisé pour enregistrer les nouveaux mais mes coéquipiers vont faire le même effort. C'est le début d'une nouvelle ère sans Messi mais ce sera sûrement avec des émotions très positives."

Si le candidat Joan Laporta avait promis, au moment de son élection en mars dernier en tant que président, de pouvoir conserver Lionel Messi, ce ne fut donc pas le cas. La légende du Barça est partie ces derniers jours du côté du PSG. Mais Gerard Piqué ne semble pas en tenir rigueur à la direction actuelle. "J'ai plus de feeling avec Laporta qu'avec Bartomeu (l'ancien président, NDLR), a lâché Piqué. Plusieurs joueurs se sont sentis floués avec Bartomeu. Il y a plus de considération avec Laporta. Il met de l'ordre, des hiérarchies existent à nouveau, ce qui manquait dans le passé."

Confiant en la nouvelle génération qui arrive au sein de l'effectif professionnel, Gerard Piqué a répondu aussi aux questions des internautes sur sa fin de carrière. "Je prendrai ma retraite à Barcelone, je peux le certifier à 100%, a insisté Piqué. Cela fait de nombreuses années que je suis ici. Si je vois que je suis pas assez compétitif pour ne pas défendre le maillot de ce club, ce jour-là, je lèverai la main et ferai un pas sur le côté pour m'arrêter."