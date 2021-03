Pelé félicite Ronaldo pour avoir battu son record de buts

Cristiano Ronaldo a inscrit un triplé sur la pelouse de Cagliari, ce dimanche, lors de la 27e journée de Serie A (1-3). De quoi porter son total de buts en carrière à 770. Soit trois de plus que Pelé. Le légendaire brésilien a lui-même félicité CR7 sur les réseaux.

Une main sur l’oreille. Pour mieux répondre à ses détracteurs. Après avoir été critiqué ces derniers jours, Cristiano Ronaldo a envoyé un message très clair, ce dimanche, lors de la 27e journée de Serie A. Cinq jours après l’élimination face à Porto en Ligue des champions, l’attaquant de la Juventus a claqué un triplé sur la pelouse de Cagliari (1-3). Avec une tête sur corner, un penalty et une lourde frappe sous la barre. Le tout en seulement 32 minutes.

"Félicitations pour avoir battu mon record"

Un récital qui rappelle à tout le monde que l’international portugais fait encore partie des plus fines gâchettes de la planète. A 36 ans, CR7 a inscrit 30 buts en 33 matchs cette saison (toutes compétitions confondues). De quoi porter son total en carrière à 770 buts. Soit trois de plus que Pelé (767). Même si le décompte des réalisations de l’ancien n°10 du Brésil prête à débat, lui-même a reconnu avoir été dépassé par Cristiano Ronaldo.

Le triple vainqueur de la Coupe du monde (1958, 1962, 1970) a salué son successeur via un message sur les réseaux sociaux. En s’adressant directement à lui. "Quelle belle carrière tu as. Je t’admire beaucoup, ce n’est un secret pour personne. Félicitations pour avoir battu mon record de buts en match officiel. Je poste cette photo en ton honneur, avec beaucoup de tendresse, comme un symbole de notre amitié qui existe depuis de nombreuses années".

"C’est quelque chose dont je n’aurais jamais pu rêver"

Ronaldo a lui aussi commenté sa performance sur Instagram, en postant un long message. Afin d’expliquer pourquoi il n’a pas évoqué le record de Pelé plus tôt ces dernières semaines: "Mon admiration éternelle et inconditionnelle pour Edson Arantes do Nascimento, comme le respect que j’ai pour le football du XXe siècle, m’a amené à prendre en compte son total de 767 buts, en comptant ses 9 buts pour l’équipe de l’État de Sao Paulo et son but pour l’équipe militaire brésilienne. Le football a changé depuis, mais cela ne signifie pas que nous pouvons effacer l’histoire en fonction de nos intérêts."

Le quintuple Ballon d’Or a poursuivi avec un hommage appuyé à l’ancienne idole du Maracana. "Il n’y a aucun joueur au monde qui n’ait pas été élevé en écoutant des histoires sur ses matchs et je ne fais pas exception. C’est pour ça que je suis rempli de joie et de fierté. Battre le record de Pelé, c’est quelque chose dont je n’aurais jamais pu rêver lorsque j’étais enfant à Madère. Merci à tous ceux qui ont participé à ce voyage incroyable avec moi. Je n’aurais pas pu le faire sans vous (…) Croyez-moi, cette histoire est encore loin d’être terminée. Il reste encore beaucoup à gagner pour la Juventus et le Portugal".

Un autre ancien attaquant brésilien, Romario, revendique le "total personnel" de 1.000 buts, en comptant ceux inscrits en catégories de jeunes, en match amicaux et en matches de gala. D'autres sources lui en attribuent 772. Selon la Gazzetta dello sport et d'autres médias, le Tchèque Josef Bican (805 buts) serait aussi encore devant Ronaldo et Pelé.