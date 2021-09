Ceferin se lâche sur le Real, le Barça et la Juve: "Ils ont essayé de tuer le football"

Dans une interview accordée à Der Spiegel, Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, revient sur le projet d’une Super League soutenu par le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin. Pour lui, ces trois clubs sont dirigés par des "incompétents".

L’annonce de la création d’une Super League a fait trembler la planète football. Quelques mois plus tard, elle continue de hanter les têtes des dirigeants européens dont le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin. Ce dernier, qui s’oppose à ce projet depuis le début, estime que le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin, membres fondateurs sont dirigés par des "incompétents". "Ces trois clubs ont tout simplement des managers incompétents, ils ont essayé de tuer le football", déclare le président de l’UEFA, dans une interview accordée à Der Spiegel.

Il évoque également les propos de Florentino Perez, qui déclarait que son club du Real Madrid ne survivrait qu’en rejoignant ce genre de compétition. Pour Alexsander Ceferin, c’est un mensonge puisqu’il était prêt à casser sa tirelire pour recruter Kylian Mbappé. "Florentino Perez se lamente et dit que le club ne peut survivre qu'avec une Super League et essaie ensuite de signer Kylian Mbappé pour 180 millions d'euros", souligne le président de l'UEFA.

"Cela ne me dérangerait pas qu'ils partent de l’UEFA"

Alors que l’instance européenne du football souhaitait l’exclusion de ces trois clubs de toutes compétitions de l’UEFA, dont la Ligue des champions, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin participeront bien à la plus belle des compétitions de clubs.



De son côté, Alexsander Ceferin ne serait pas contre un départ de ces trois clubs. "Cela ne me dérangerait pas qu'ils partent", assure-t-il, en trouvant "amusant" le fait que ces clubs historiques ont tout fait pour prendre part à la prochaine Ligue des champions, alors qu’ils essayent de créer leur compétition.



