Affaire Cristiano Ronaldo: Manchester United passe aux sanctions

Une réponse de Manchester United était attendue après les récentes déclarations de Cristiano Ronaldo dans son interview avec le journaliste Piers Morgan. Elle est arrivée ce vendredi matin par la voie d'un communiqué, très court.

"Manchester United a pris ce matin les mesures appropriées en réponse à la récente interview de Cristiano Ronaldo avec les médias. Nous ne ferons pas d'autres commentaires tant que ce processus n'aura pas abouti", peut-on lire. On en déduit donc qu'un processus de sanctions va être lancé mais que CR7 ou ses représentants devrait être entendu comme dans toute procédure disciplinaire.

Plus tôt ces derniers jours, plusieurs extraits de l'interview étaient parus, dans lesquels Cristiano Ronaldo critiquait vivement Erik ten Hag. Il expliquait notamment n'avoir "aucun respect pour lui".

"Rien n'avait changé" au club, regrette Ronaldo

Dans son interview avec le journaliste anglais Piers Morgan, diffusée sur Youtube en deux parties, Cristiano Ronaldo a évoqué tous les sujets, notamment sa situation à Manchester United. Et il n'a pas mâché ses mots. "Par rapport au Real Madrid et à la Juventus, j'ai vu que Manchester United n'a fait aucun progrès (...) J'ai pensé vraiment que tout avait changé après 13 ans, mais ensuite j'ai été surpris...dans le mauvais sens. Rien n'avait changé", a clashé la star portugaise.

Il est aussi revenu sur sa suspension, après qu'il avait refusé d'entrer en jeu contre Tottenham. Il critique le manque de communication du club, et trouve que la sanction était disproportionnée. "J'ai été très, très, très, très déçu de la communication de Manchester United. Je n’ai jamais eu de problème avec aucun club, avec aucun entraîneur. Et ils m’ont suspendu trois jours, ce que j’ai senti que c’était trop." Il a justifié son geste contre Tottenham en pointant du doigts l'attitude de son entraîneur, Erik ten Hag: "Ok, tu ne me fais pas jouer contre Manchester City par respect pour ma carrière et tu veux me mettre trois minutes contre Tottenham ? Ça n’a pas de sens...". Après la lourde défaite des reds devils contre Manchester City, Erik ten Hag avait expliqué son choix en faisait rférence à la carrière de Cristiano Ronaldo, et le respect qu'il devait avoir.

"La plupart des joueurs n'aura pas de longévité dans le temps"

Au cours de l'entretien, l'ancien attaquant du Real Madrid a confié que bon nombre de ses coéquipiers n'avaient que faire de ses conseils. "Si mes coéquipiers m'écoutent? Ils s'en fichent. Certains oui, mais la plupart d'entre-eux non. Cela ne me surprend pas car la plupart n'aura pas de longévité dans le temps", a t-il lâché. Il a cependant fait un clin d'oeil à son compatriote Diogo Dalot, qui fait visiblement partie des joueurs qui ont la meilleure mentalité selon lui. "Diogo Dalot est l'un des jeunes avec la meilleure mentalité. Il est très pro et intelligent. Je suis certain qu'il aura une longue carrière."

Plus que jamais sur le départ de Manchester United après toutes ces déclarations, Cristiano Ronaldo a avoué à demi-mot qu'il ne porterait probablement plus le maillot des diables rouges. "C’est peut-être bon pour Manchester et c’est probablement bon pour moi aussi de débuter un nouveau chapitre", a t-il reconnu. En cas de victoire du Portugal au Mondial, "CR7" raccrochera même les crampons, selon ses dires.