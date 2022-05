Affaire Idrissa Gueye: Nampalys Mendy rappelé à l'ordre par Leicester

Dans un message publié sur Instagram, Nampalys Mendy a soutenu Idrissa Gueye, son coéquipier en sélection, qui a refusé de jouer samedi avec le flocage arc-en-ciel, symbole de soutien à la communauté LGBT. Avant d’être rappelé à l’ordre par Leicester.

"De tout cœur avec toi". Par un message publié mercredi en story Instagram, Nampalys Mendy a affiché son soutien à Idrissa Gueye. Le week-end dernier, le Parisien avait refusé de jouer contre Montpellier pour ne pas porter le maillot au flocage aux couleurs arc-en-ciel, à l’occasion de la journée de la lutte contre l’homophobie. Mais le message du milieu de terrain de Leicester a ensuite été supprimé.

"Il n’avait pas l’intention d’offenser"

Nampalys Mendy, coéquipier d’Idrissa Gueye avec la sélection sénégalaise, a en effet été rappelé à l’ordre par son club, soucieux de ne pas être associé à la polémique autour du joueur du PSG.

"Le club a discuté avec Papy (Mendy) et de la potentielle interprétation de son message, qui a depuis été supprimé. Il n’avait pas l’intention d’offenser ou de suggérer qu’il partage une opinion en opposition à l’engagement de longue date du club en faveur de l'égalité et de l'inclusion, a écrit Leicester dans un communiqué. Le Leicester City Football Club se tient aux côtés de la communauté LGBTQ+ et est fier du travail entrepris ces dernières années pour créer un environnement sûr et inclusif."

Le soutien de Cheikhou Kouyaté et Abdou Diallo

Idrissa Gueye a reçu d’autres soutiens, provenant surtout de ses coéquipiers en sélection. Sur Instagram encore, Abdou Diallo a posté une photo d’Idrissa Gueye avec le message "On sait tous qui tu es!". Ismaïla Sarr a lui aussi publiquement soutenu l’ancien joueur d’Everton, avant de supprimer son message. Cheikhou Kouyaté a écrit que Gueye était un "champion au grand cœur, un champion dans (s)on comportement, champion dans sa générosité" et qu’il est et "restera un champion à (ses) yeux". Mercredi, Patrick Vieira a déclaré qu’il allait "discuter" avec Cheikhou Kouyate, rapporte The Athletic.

De son côté, le PSG n’a pas officiellement réagi à cette affaire. Lundi, le club a insisté sur le fait que la décision du joueur était "individuelle" et a indiqué que le PSG allait "s'entretenir" avec Idrissa Gueye.