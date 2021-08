Après les rumeurs de transferts, Kane absent du groupe de Tottenham contre Manchester City

Alors que son avenir à Tottenham est très incertain, Harry Kane n’est pas dans le groupe pour affronter Manchester City ce dimanche. Officiellement parce qu’il manque de condition physique.

Faut-il y voir le signe d’une vente future? Pour le premier match de la saison de Tottenham, face à Manchester City, Harry Kane est absent de la feuille de match. L’attaquant anglais, justement sur les tablettes de Manchester City depuis plusieurs semaines, n’a pas été jugé apte pour le choc de cette première journée de championnat.

"Il doit continuer sa préparation, a précisé en avant match le nouvel entraîneur des Spurs, Nuno Espiritu Santo, au micro de Sky Sports. Il est revenu plus tard que les autres, il a travaillé et va continuer jusqu’à être prêt pour aider l’équipe."

Pour certains médias anglais, cette absence est toutefois la confirmation des négociations entre Spurs et Cityzens. Harry Kane, qui a disputé la finale de l’Euro, a manqué l’ensemble de la préparation de Tottenham, mais d’autres finalistes anglais ont rejoué eux dès ce week-end : Saka avec Arsenal, Sancho avec Manchester United, Jorginho, Mount et James avec Chelsea ou Grealish et Sterling titulaires avec City, justement.

City continue d'insister pour le signer

En préambule de ce choc Tottenham-City, Nuno Espiritu Santo a pourtant tenu à rappeler que Kane était un joueur des Spurs. "Il est ici avec nous", a-t-il insisté. Le club mancunien, malgré la signature déjà astronomique de Jack Grealish, continue pourtant de croire en ses chances d’attirer le buteur de la sélection anglaise.

D’après The Athletic, Harry Kane est lui déterminé à quitter le nord de Londres. Mais Daniel Levy, le président de Tottenham réputé difficile en affaire, refuserait pour le moment de vendre sa star à un autre club de Premier League. Il reste deux semaines avant de connaître avec certitude l’issue des négociations.