Mercato: Manchester United officialise Sancho, son gros coup à 85 millions d'euros

Le club anglais de Manchester United a annoncé ce vendredi la signature de l’ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho (21 ans). Le transfert est de 85 millions d’euros pour le jeune Anglais, qui va renforcer la ligne d’attaque des Red Devils.

C’est assurément l’un des plus gros coups du mercato estival. Si l’arrivée de Jadon Sancho à Manchester United était attendue depuis longtemps, elle est désormais officielle. "Manchester United est ravi d'annoncer le recrutement de Jadon Sancho, jusqu'en juin 2026 avec une année supplémentaire en option, sous réserve de validation internationale", a indiqué MU ce vendredi sur son site officiel.

Agé de 21 ans, l’ailier anglais portait les couleurs du Borussia Dortmund. Le 1er juillet, le club allemand avait confirmé un accord de principe avec les Red Devils pour le transfert de l’ailier. "C'était le souhait de Jadon [Sancho] de changer, nous aurions aimé le garder, avait déclaré le directeur général du BVB, Hans-Joachim Watzke. Nous sommes tristes qu'il s'en aille." Le Borussia Dortmund a confirmé que l’accord portait sur une indemnité de transfert de 85 millions d’euros.

Sancho voulait retourner en Angleterre

Arrivé à Dortmund en 2017 après un passage à Manchester City, Sancho s’est d’abord fait remarquer en Youth League avant de marquer 50 buts et d’adresser 64 passes décisives en quatre saisons, toutes compétitions confondues, avec le club allemand. "Je serai toujours reconnaissant envers Dortmund de m’avoir donné l’opportunité de jouer en équipe première, même je savais que je retournerais en Angleterre un jour."

Pour l’ailier, jouer à United est "un rêve", tout comme le fait de découvrir bientôt la Premier League. Une joie partagée par Ole Gunnar Solskjaer, ravi d’accueillir le récent finaliste de l’Euro 2021 avec les Three Lions : "Jadon est le type de joueur que je veux pour le club, c’est un attaquant dans la meilleure lignée de ceux de Manchester United. (…) Old Trafford lui donnera le terrain d’expression pour exprimer son talent et se produire au plus haut niveau." Le "théâtre des rêves" ne porte pas ce surnom pour rien.