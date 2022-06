Arsenal: enquête pour pari suspect sur un carton jaune de Xhaka

Un carton jaune pris par Granit Xhaka lors d'un match d'Arsenal contre Leeds fait l'objet d'une enquête, en raison d'un pari suspect, d'après les informations du Daily Mail.

Il avait un avertissement dans les dernières minutes du temps réglementaire pour gain de temps, alors que les Gunners comptaient trois buts d'avance. Un carton jaune de Granit Xhaka, lors de la victoire 4-1 d'Arsenal sur la pelouse de Leeds en décembre dernier (18e journée de Premier League), fait l'objet d'une enquête en raison d'un pari sportif jugé suspect, révèle vendredi le Daily Mail.

Une mise anormale d'environ 60.000 euros

La fédération anglaise de football aurait mené une enquête de six mois au sujet de ce carton jaune. Les conclusions ont abouti à une saisie des autorités britanniques compétentes en matière de corruption et de délinquance autour des paris sportifs. L'investigation ne viserait pas directement Arsenal, ni le milieu de terrain international suisse de 29 ans, connu pour son manque de discipline sur les terrains (dix avertissements et une exclusion cette saison en championnat).

Cette donnée pourrait éventuellement plaider en la faveur du parieur suspect, qui a déclenché des alertes avec une mise d'environ 60.000 euros - une somme jugée anormalement élevée - sur un carton jaune infligé à Granit Xhaka dans les dix dernières minutes de la rencontre (ce type de pari n'est pas autorisé en France). L'individu aurait empoché aux alentours des 300.000 euros.

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Arsenal, Granit Xhaka a pris part à 27 matchs de Premier League cette saison.