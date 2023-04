Arsenal: la causerie enflammée de Mikel Arteta, en mode philosophe

Dans la série Arsenal: All or Nothing, diffusée sur Prime Video, une séquence montre Mikel Arteta en train de motiver ses joueurs à l’aide d’une causerie… philosophique.

"Qu’est-ce qui compte le plus ? Le voyage… ou la destination ?" Voici la question à laquelle ont dû répondre les joueurs d’Arsenal au cours d’une causerie de leur coach, Mikel Arteta, la saison dernière. Alors que la série Arsenal: All or Nothing est disponible depuis l’été dernier sur Prime Video, la plateforme a partagé ce mercredi une nouvelle séquence de son immersion au sein du vestiaire des Gunners.

"Dîtes-moi. Laca (Alexandre Lacazette, ndrl), le plus important, c’est le voyage ou la destination ?", insiste le technicien espagnol en prenant à partie l’actuel attaquant de l’Olympique Lyonnais.

“Vous savez ce qui compte le plus ? La chose la plus belle, c’est la compagnie, assure Arteta devant son groupe. Pas le voyage ou ceci et celà. Je suis reconnaissant de vous avoir tous ici, car vous avez un truc spécial. Ce doit être notre base. En tant que groupe, vous avez la capacité de transmettre l’énergie."

"Montrez aux gens que vous en voulez"

"Quand vous serez là-bas (sur le terrain, ndlr), vous devrez être enthousiastes, poursuit Arteta. Après deux défaites, ce sera nécessaire, vous l’avez déjà fait. La passion et la détermination, montrez aux gens que vous en voulez. Transmettez ça de nouveau et jouez en attaque, avec courage, avec foi et gagnez ce pu**** de match."

La série-documentaire All or Nothing avait déjà montré un discours émouvant d’Arteta dans lequel l’Espagnol faisait un parallèle touchant avec les équipes médicales qui lui ont sauvé la vie pendant deux ans après le diagnostic d’un problème cardiaque à la naissance.

Arrivé sur le banc d’Arsenal en décembre 2019, Arteta a d’abord eu du mal à relancer les Gunners avant que sa patte ne fasse sentir sur les résultats du club londonien. 8e en 2020 et 2021 puis 5e en 2022, Arsenal occupe actuellement la tête de la Premier League après 31 journées. Si le voyage a été semé d'embûches, la destination pourrait être très belle.