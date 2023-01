Arsenal-Newcastle: un choc entre deux prétendants inattendus

Ce mardi à 20h45, Arsenal (1er) et Newcastle (3e) s’affronteront à l’Emirates Stadium. Un choc entre deux équipes de Premier League qui ont pendant longtemps eu du mal à atteindre les premières places du championnat, ces dernières années.

En début de saison, peu de parieurs auraient misé sur une équipe d'Arsenal, leader de Premier League, et encore moins imaginé Newcastle figurer à la troisième place au classement à ce stade de la saison. Et pourtant, ce sont bien ces deux formations qui donnent du fil à retordre à Manchester City dans la course au titre. Avec un Liverpool 6e en mauvaise forme, Gunners et Magpies ont une chance d’atteindre le titre. Opposants ce mardi à 20h45, ces deux équipes ont longtemps connu des galères mais s'imposent aujourd’hui comme deux des formations les plus séduisantes.

Arsenal, une longue quête de renouveau

Ces dernières années, Arsenal a mangé son pain noir. Le départ de Wenger en 2018 , après 22 ans à la tête de l’équipe, un titre de champion en 2004 et une finale perdue en Ligue des champions contre le Barça en 2006, a marqué la fin d'une ère. Mais la magie s'essouflait. Les dirigeants ont alors décidé de lancer un nouveau cycle, pour ramener le club vers les sommets. C’est d’abord Unaï Emery qui prend les rênes de l’équipe en 2018. Sous ses ordres, les Gunners disputent la finale de la Ligue Europa mais le technicien échoue à replacer Arsenal au sommet de la Premier League.

Le travail d'Arteta porte enfin ses fruits

Pour y parvenir, les dirigeants misent sur un ancien de la maison: Mikel Arteta. Les premiers mois sont durs, la confirmation de débuts plus prometteurs tarde à arriver. Proche de la sortie, contesté par une large frange des supporters, Arteta est conforté dans ses fonctions et accroche une 5e place synonyme de Ligue Europa. Le mercato suivant est crucial pour maintenir cette dynamique, il est l'occasion de voir débarquer les Citizens Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko. Auteur d’une belle saison en prêt à Marseille, William Saliba revient à Londres et a enfin droit à sa chance. Arteta ne le regrettera pas.

Les Gunners commencent la saison idéalement avec cinq victoires de suite en Premier League. Malgré un premier revers contre Manchester United, Arsenal ne plonge pas et reprend à nouveau sa belle série en championnat. Hormis un nul contre Southampton, l’équipe d’Arteta gagne tous ses matchs. Grâce au beau jeu déployé, Arsenal est leader au classement avec 43 points. Menés par Martin Odegaard et Bukayo Saka, buteurs lors du dernier match contre Brighton (2-4), les Gunners ont pour la première fois depuis les grands années Wenger retrouvé de leur superbe.

Newcastle impressionne

Newcastle est actuellement 3e et n’a que deux points de retard sur le second Manchester City. La saison dernière, quasiment personne n’aurait pu prévoir un tel scénario. Il semble désormais loin le temps où Steve Bruce était aux manettes du club et semblait conduire le club directement en deuxième division anglaise. Cela se passait pourtant la saison dernière, mais un évènement ou plutôt deux ont radicalement changé le destin des Magpies.

Au mois d’octobre, Newcastle est 19e et est racheté par le fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite. Rapidement, Steeve Bruce est licencié. Eddie Howe le remplace. Dans un premier temps, le choix du technicien passé par Burnley et Bournemouth interroge. Compte tenu des importants moyens financiers des propriétaires et le besoin urgent de résultats, Howe ne représentait pas forcément le profil idoine dans l'imaginaire des supporters. Mais là encore, le temps donnera raison aux dirigeants.

Recrutés à l'occasion du précédent mercato hivernal, Bruno Guimaraes, Kierran Trippier et Chris Wood apportent une plus-value dans l’effectif. Résultat des courses, le Newcastle de Howe termine la saison 11e et peut nourrir de gros espoir pour la suite.

Une lutte pour le titre improbable

Au compteur cette saison, Newcastle affiche seulement un revers contre Liverppol survenu en aout. Depuis, les Magpies restent sur quatre nuls et huit victoires. Un bilan impressionnant pour une formation qui jouait il n’y a pas si longtemps le maintien. C’est avec le plein de confiance que les hommes d’Howe se déplacent à Londres.

"C’est une très bonne équipe. Très bien entraînée. Je pense que ce qu'Eddie a fait en si peu de temps, vous regardez les chiffres, c'est incroyable (…) Nous sommes impatients d’y être", a loué Mikel Arteta

De son côté, le technicien des Magpies ne veut pas mettre de pression sur ses joueurs et souhaite que ces derniers mesurent la chance qu’ils ont de figurer aussi haut au classement: "Les joueurs ne doivent pas se sentir accablés par les attentes ou ce genre d'émotions. Ils devraient savourer la place que nous occupons et profiter de chaque seconde, tant qu'ils restent unis et qu'ils donnent tout pour continuer à obtenir des résultats constants."

Mené par un excellent Almiron qui comptabilise neuf buts en championnat, Newcastle a l’occasion de confirmer sa lutte dans la course à la Ligue des champions et même au titre. Tandis que les Gunners peuvent se rapprocher de leur rêve de remporter un nouveau championnat, le dernier datant de 2004.