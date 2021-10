AS Rome: la réponse de Mourinho à la rumeur qui l'envoie à Newcastle

José Mourinho est l'un des nombreux entraîneurs évoqués du côté de Newcastle après son rachat et a répondu aux rumeurs l'envoyant à Newcastle. Il a admis avoir un "lien particulier" avec le club mais reste concentré sur l'AS Rome.

Le Mou' de retour en Angleterre ? Alors que tout le monde cherche à savoir qui sera le remplaçant de Steve Bruce sur le banc de Newcastle après son rachat par le fonds public d’investissement de l'Arabie Saoudite, José Mourinho serait l'une des pistes à en croire la presse anglaise. L'actuel entraîneur de l'AS Roma a admis qu'il avait un "lien émotionnel" avec Newcastle en raison de sa relation avec Sir Bobby Robson, resté sur le banc des Magpies entre 1999 et 2004.

"J'ai travaillé avec l'une des figures de Newcastle"

Interrogé sur sa potentielle arrivée sur le banc de Newcastle lors de la conférence de presse avant le match contre la Juventus ce dimanche, The Special One a affirmé qu'il n'avait "absolument rien à dire" concernant Newcastle : "La seule chose que je peux dire, c'est que pendant de nombreuses années, j'ai travaillé avec l'une des figures les plus importantes de l'histoire de Newcastle, Sir Bobby Robson, et donc à cause de cela, j'ai toujours eu un peu de connexion émotionnelle avec cette ville." "Mais rien de plus" précise-t-il.

"Je suis devenu un petit Magpie !"

En septembre 2020, alors qu'il coachait Tottenham, The Special One avait déjà évoqué son lien avec Newcastle chez Sky Sports : "C'est un club avec lequel je me sens lié à cause de M. Robson, c'est aussi simple que cela. Il avait une énorme passion pour Newcastle et sa région, Durham. Il l'avait dans son cœur. Donc, à travers lui, je suis devenu un petit Magpie !" José Mourinho avait aussi admis qu'il aurait pu rejoindre Sir Bobby à St James' Park il y a 20 ans, quand celui-ci était à la tête de Newcastle entre 1999 et 2004. Les deux hommes ont travaillé ensemble par le passé au Sporting, au FC Porto et au FC Barcelone.

A quelques heures du choc entre Juventus et l'AS Roma, José Mourinho a tout de même fermé la porte à un départ, indiquant qu'il ne souhaitait pas prendre la place de Steve Bruce, poussé vers la sortie depuis le rachat de Newcastle par les Saoudiens. "Je suis ici, je suis vraiment heureux d'être ici, rassure-t-il. Je suis concentré à 100 % sur le projet de la Roma, le projet Friedkin." Arrivé sur le banc des Giallorossi cet été, le Mou' exclut donc un retour en Angleterre, après son licenciement de Tottenham le 19 avril.