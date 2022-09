Bientôt une série Netflix à la "Drive to survive" pour la Premier League ?

Comme pour la Formule 1 et le cyclisme, le football pourrait avoir droit à son édition de "Drive to survive". Selon The Times, la société de production associée à la série diffusée par Netflix a approché la Premier League, afin de rendre possible ce projet. Les clubs ont déjà été informés et des discussions vont avoir lieu.

Une nouvelle fois, la plateforme Netflix et la société de production Box to Box pourraient offrir une série axée sur le sport. Trois ans après la sortie de la première saison de "Drive to survive" sur la F1, programme ayant grandement permis l’exposition à tous du sport automobile, c’est le football qui pourrait avoir droit à une série du même genre.

D’après The Times, la Premier League a vu la société Box to Box l’approcher pour réaliser ce projet. Dans la foulée de cette approche, les clubs anglais ont été mis au courant, et des discussions concernant la faisabilité de cette série vont avoir lieu. Le média anglais précise que la société espère égaler le succès de la version Formule 1 de Drive to survive.

Les clubs de Premier League intéressés

Contactés par Box to Box, les clubs anglais ont déjà manifesté leur intérêt pour participer au projet. Ce ne serait pas la première fois que certaines formations de Premier League prennent part à une telle série, comme récemment avec la série Amazon "All or Nothing Arsenal".

The Times affirme aussi qu’une telle série pouvant jeter encore plus la lumière sur la Premier League, coïnciderait avec une augmentation de la valeur des droits TV. Sur le papier, une telle série a tout d’une idée enrichissante pour toutes les parties. Récemment, c’est le Tour de France 2022 qui a eu droit à un projet calqué sur celui de 2019 avec la F1.