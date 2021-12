Brighton-Brentford: Neal Maupay boucle le Boxing Day avec un but splendide

L’attaquant français de Brighton Neal Maupay s’est offert un bijou ce dimanche soir pour venir conclure le Boxing Day, lors de la victoire de Brighton face à Brentford, son ancienne équipe (2-0).

Une journée spectaculaire du début à la fin. Alors que Kevin De Bruyne avait ouvert ce drôle de Boxing Day par un superbement enchaînement dans la surface lors de Manchester City-Leicester (6-3), Neal Maupay est venu le refermer par un autre très joli geste. Le Français a permis à Brighton de faire le break face à Brentford, quelques minutes après le premier but de Trossard (34e).

Idéalement servi par Moder dans l’axe, le Français ne s’est pas posé de question et a déclenché immédiatement devant la surface adverse. Et le résultat est sublime: un missile du droit en plein dans la lucarne de Fernandez, stotché sur sa ligne (42e). Mais le numéro 9 n’a pas célébré son but par respect pour son ancien club de Brentford, dont il avait défendu les couleurs en Championship entre 2017 et 2019.

Maupay égale Ronaldo, Mané et Sterling

Après avoir manqué les deux derniers matchs de son équipe en raison d’un test positif au Covid, Maupay vient d’inscrire son septième but de la saison, rejoignant notamment Ronaldo, Mané ou Sterling au classement des buteurs. Ce qui contribue également au bon classement de Brighton à l’issue de ce Boxing Day, puisque les hommes de Graham Potter sont 9es de Premier League. Les coéquipiers de Neal Maupay tenteront dès mercredi de poursuivre sur leur lancée face à un adversaire de tout autre calbre, Chelsea (20h30).