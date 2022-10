"C'est un scandale de le traiter comme ça", Rothen tacle la gestion de ten Hag avec Ronaldo

Dans Rothen s’enflamme jeudi sur RMC, Jérôme Rothen est revenu sur la mise à l’écart de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Le club mancunien et son entraîneur Erik ten Hag ont puni le quintuple Ballon d’or portugais pour son attitude face à Tottenham.

Manchester United défiera Chelsea sans Cristiano Ronaldo samedi pour le choc de Premier League. Jeudi, les Red Devils ont annoncé la mise à l’écart de la star portugaise face aux Blues. Selon les médias britanniques, le club mancunien et notamment son coach Erik ten Hag ont sanctionné l’ex-joueur du Real Madrid pour son attitude face à Tottenham mercredi (2-0).

Mécontent d’être remplaçant, CR7 avait rejoint le vestiaire avant la fin du match. Selon le Daily Mail, il aurait même refusé d’entrer en cours de rencontre. Quelle que soit la raison, Jérôme Rothen ne comprend la gestion du coach néerlandais.

"Un manque de respect"

"ten Hag est entièrement responsable de tout ça, soupire Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme jeudi sur RMC. Si tu as comme plan de ne pas le faire jouer, ne prend pas le risque de le mettre sur le banc. Il a fait ça souvent. Parfois il trouve des excuses. En fait il n’en a rien à faire. Il gère Cristiano Ronaldo comme n’importe quel autre joueur de l’effectif et c’est bien le problème ! On ne parle pas de n’importe quel joueur. C’est un scandale de le traiter comme ça. Si tu n’en voulais pas, il fallait le dire. Avec ce joueur, tu dois assumer plein de choses. Si tu veux le mettre dehors, tu trouves un accord contractuel et tu lui dis en début de saison : 'On ne compte pas sur toi.' Mais tu ne peux pas lui faire subir ce qu’il vit depuis pas mal de match. En plus il a été décisif il y a pas longtemps et là, ten Hag était bien content de l’avoir. C’est un manque de respect", conclut Jérôme Rothen.