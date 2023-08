Chelsea cherche toujours un sponsor maillot, un site pour adultes se propose

Selon les informations de la presse anglaise, le site My.Club, spécialiste de contenus pour adultes, s’intéresserait pour devenir le nouveau sponsor présent à l’avant du maillot de Chelsea. À quelques jours de la reprise du championnat, les Blues n’ont toujours pas retrouvé de sponsor.

Cinq jours avant de lancer sa saison contre Liverpool, Chelsea n’a toujours pas de sponsor à l’avant de son maillot. Si plusieurs marques se sont proposées pour prendre la succession de Three, spécialisé dans les services internet et télécommunications, la dernière en date se nomme My.Club, un site proposant différents médias pour adultes via des créateurs de contenus, selon le Mirror.

Selon le président de My.Club, "cela permettra de faire des recrutements parfaits comme Kylian Mbappé"

Un deal d’environ 46 millions d’euros par an est notamment évoqué, alors que la menace d’un début de saison joué avec un maillot vierge plane sur les Blues, ce qui était le cas lors de leurs matchs de préparation. La plateforme s’était déjà proposée pour figurer sur la tunique de l’Inter Milan avant la finale de la Ligue des champions, alors que les Nerazzurri avaient rompu leur contrat avec Digitalbits, entreprise placée dans la cryptomonnaie.

"Nous voulons que le logo My.Club figure sur le devant des maillots de Chelsea avant que le club n'entame sa saison 2023 contre Liverpool, apprend le président de la marque Mike Ford, interrogé par le tabloïd. Cette contribution serait bénéfique pour les deux parties. Pour les Blues, cela permettra de faire des recrutements parfaits comme Kylian (Mbappé). (…) Ce serait formidable que Mbappé, Mudryk et d'autres joueurs de Chelsea partagent leurs entraînements exclusifs et animent des FAQ sur My.Club, une plateforme pour tous les créateurs".

Paramount, Stake et Allianz se sont aussi portés candidats

Parmi les autres prétendants pour récupérer la devanture du maillot londonien, le service de vidéo à la demande Paramount avait trouvé un accord le club, mais le deal avait été bloqué par la Premier League en raison d’une crainte de la réaction des diffuseurs. Stake, plateforme de jeux en ligne, était aussi entré dans les discussions mais les réactions véhémentes des fans ont fait jeter l’éponge aux deux parties. Enfin, Allianz avait aussi été cité mais proposait seulement 23 millions d’euros.

Chris Jurasek, directeur général de Chelsea en charge de trouver un nouveau sponsor, refuserait de faire des compromis au sujet de la "qualité" du partenariat. Selon les indiscrétions du Telegraph, il estimerait que My.Club représente une "référence indésirable" en vue de ses futures négociations.