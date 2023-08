Serie A: les matchs de l'Atalanta seront à nouveau diffusés sur beIN Sports cette saison

Diffuseur de la Serie A en France, beIN Sports a confirmé à So Foot que les matchs de l'Atalanta Bergame seront à nouveau retransmis lors de la saison 2023-2024. Le ministère des finances avait imposé une interdiction en janvier dernier à cause d'un sponsor de l'équipe.

Les matchs de l'Atalanta Bergame sont de retour en France. Le diffuseur beIN Sports a confirmé à So Foot que les rencontres du club lombard seront à nouveau retransmises pour la saison 2023-2024, six mois après une interdiction faisant suite à une injonction du ministère des finances.

Un nouveau sponsor

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) avait pris pour cible la marque chypriote Plus500, qui est une société de trading en ligne. Celle-ci avait été jugée compromettante "au bon fonctionnement des marchés, au bénéfice des consommateurs et des entreprises".

Plus500 ne sera plus l'un des partenaires de l'Atalanta Bergame pour le prochain exercice et il n'y a donc plus lieu pour Bercy de faire obstruction à la diffusion des matchs de l'équipe dirigée par Gian Piero Gasperini. Désormais, le club bergamasque est sponsorisé par RadiciGroup, un producteur mondial de fibre synthétique.

L'Atalanta Bergame commencera sa saison en championnat le 20 août prochain, en déplacement à Sassuolo. Cinquième de la dernière saison en Serie A, le club italien disputera également la phase de groupes de Ligue Europa ces prochaines semaines.