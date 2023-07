La boisson énergisante "Prime" de Logan Paul, sponsor d'Arsenal ou de l'UFC, dans le viseur des autorités américaines

Lancée par les influenceurs Logan Paul et KSI début 2022, et déjà sponsor de plusieurs clubs ou organisations sportives, la boisson énergisante "Prime" a fait l'objet d'un signalement de la part d'un sénateur américain. Ce dernier pointe un risque potentiel pour la santé, notamment des plus jeunes.

Des scènes de bousculades dans les supermarchés, des campagnes de pub "likées" à des millions de reprises sur les réseaux sociaux, et des partenariats très remarqués avec des clubs ou organisations sportives, tels Arsenal, le Barça, les Los Angeles Dodgers ou l'UFC. Lancée il y a quelques mois seulement par les influenceurs (et parfois boxeurs) Logan Paul et KSI, la boisson énergisante "Prime" est devenu un véritable phénomène de mode en un clin d'oeil. Notamment auprès des plus jeunes. Ce qui inquiète de l'autre côté de l'Atlantique.

Ce dimanche, le sénateur démocrate américain Chuck Summer, chef de la majorité, a ainsi demandé à la Food and Drug Administration (FDA) d'enquêter sur la teneur élevée en caféine des boissons "Prime Energy", qui pourraient être dangereuses pour la santé. Des canettes qui contiennent selon lui deux fois plus de caféine que celles de Red Bull, et six fois plus que celles de Coca-Cola. En pointant au passage le marketing visant les enfants ou adolescents, même si la marque, sur son site officiel, ne recommande pas la consommation de "Prime" avant l'âge de 18 ans.

"Les enfants voient passer ça sur leur téléphone et ils en ont besoin"

"L'un des symboles les plus en vogue de l'été pour les enfants n'est pas un vêtement ou un jouet, c'est une boisson. Prime a un niveau de caféine impressionnant et cela donne des frissons aux parents et aux médecins pour les jeunes qui en sont la cible, a indiqué le sénateur lors d'une conférence de presse, selon des propos relayés par CNN. (...) Prime est né des bobines des médias sociaux et du monde énigmatique des influenceurs. Les enfants voient passer ça sur leur téléphone et ils en ont besoin."

"Ce que cette boisson donne, c'est une poussée de caféine, c'est un pic, suivi d'un effondrement", a déclaré lors du même point presse le Dr Bracho-Sanchez. Selon la composition communiquée par la marque, chaque canette contiendrait 200mg de caféine, soit le double de la dose maximale recommandée par les autorités américaines pour une personne de 12-18 ans. Cette teneur élevée en caféine a déjà conduit à l'interdiction du produit dans certaines écoles au Royaume-Uni et en Australie.