Chelsea: encore un "très, très long chemin" avant que Kanté puisse rejouer

"N'Golo s'entraîne seul sur le terrain depuis quelques jours mais il a encore un très, très long chemin à parcourir", a expliqué le coach des Blues avant un match en retard de la 7e journée de Premier League, jeudi, à Fulham. Le champion du monde n'a joué que les deux premières journées de la saison avec son club et est absent depuis mi-octobre, ce qui lui a fait rater le Mondial.

Absence de deux mois pour Pulisic

Confronté à une vague de blessures, Potter a également annoncé que son attaquant américain Christian Pulisic serait absent pour deux mois environ, après avoir été touché à un genou contre Manchester City. "On espère un peu moins, mais c'est à peu près le calendrier", a-t-il précisé.



Pulisic s'était blessé en étant contré in extremis par John Stones lors du match de Premier League contre City (0-1), jeudi dernier, alors qu'il allait tirer au but du gauche, dans la surface. Il avait été remplacé à la 22e minute.

Raheem Sterling, sorti dès la 5e minute de ce même match, pour un problème aux adducteurs, sera absent "moins" longtemps, a poursuivi Potter, mais la durée exacte est encore en cours d'évaluation.



L'entraîneur des Blues a indiqué que Ruben Loftus-Cheek et Ben Chilwell se "rapprochaient", eux, d'un retour au jeu. Quant a Reece James, il a repris l'entraînement individuel sur le terrain. En attendant, Chelsea a confirmé ce mercredi le prêt de Joao Félix, en provenance de l'Atlético de Madrid.