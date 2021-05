Chelsea: la compagne de Tammy Abraham dézingue Tuchel sur ses réseaux sociaux

Compagne de Tammy Abraham, Leah Monroe a utilisé ses réseaux sociaux samedi pour critiquer le choix de Thomas Tuchel de ne pas convoquer l'international anglais pour la finale de FA Cup, perdue (1-0) face à Leicester. L'attaquant des Blues, qui joue peu avec l'entraîneur allemand, est annoncé sur le départ.

Cela deviendrait presque une mauvaise habitude cette saison à Chelsea. Après la compagne de Thiago Silva qui n'a pas hésité à pointer du doigt ces dernières semaines les ratés de Timo Werner sur ses réseaux sociaux, c'est désormais la petite amie de Tammy Abraham qui a critiqué Thomas Tuchel sur son compte Instagram.

Leah Monroe, compagne de Tammy Abraham, a posté samedi une story, depuis supprimée, pour se plaindre de l'absence de l'attaquant anglais sur la feuille de match pour la finale de FA Cup face à Leicester. "Comment diable prenez-vous la décision de laisser votre meilleur buteur en dehors de l'équipe pour une finale? La même personne qui a en plus marqué des buts pour se qualifier dans cette compétition? Cela n'a aucun sens pour moi", a fustigé Leah Monroe.

"Cela doit être une blague"

Tammy Abraham avait offert la qualification à Chelsea pour les quarts de finale en marquant le seul but de la partie face à Barnsley (1-0), le 11 février dernier, au début du mandat de Thomas Tuchel. Sa dernière réalisation aussi avec l'équipe londonienne. "Même pas sur le banc? Cela doit être une blague", a encore pesté Leah Monroe. Pourtant, l'international anglais avait connu la même mésaventure lors du quart de finale et la demie, où il n'avait pas été non plus convoqué par le technicien allemand.

En lieu et place de Tammy Abraham, Timo Werner a conduit l'attaque des Blues ce samedi, à Wembley, pour une finale finalement perdue face à Leicester (1-0). Olivier Giroud et Kai Havertz se trouvaient eux sur le banc, alors que Tammy Abraham est resté en tribune. Comme bien souvent depuis l'arrivée de Tuchel fin janvier, Abraham n'est pas entré dans les plans de son entraîneur, et l'hypothèse d'un départ cet été enfle depuis plusieurs semaines.