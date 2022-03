Chelsea: la vente par Abramovich pourrait être bouclée en moins de dix jours

Selon le directeur général de la Premier League, Richard Masters, Chelsea pourrait être cédé dès les prochains jours par Roman Abramovich, qui a pourtant promis aux supporters que "la vente du club ne se fera pas dans la précipitation".

"La vente du club ne se fera pas dans la précipitation et suivra son cours normalement." Voilà pour la version officielle, celle de Roman Abramovich. En réalité, Chelsea pourrait très vite être vendu. A en croire Richard Masters, le directeur général de la Premier League, il est possible qu'un accord soit trouvé dans les prochains jours entre Abramovich et un repreneur. "La situation a dégénéré incroyablement vite au cours des sept derniers jours et Abramovich est arrivé à la bonne conclusion", a-t-il déclaré ce jeudi lors d'un forum consacré au football organisé à Londres par le Financial Times. "La situation était devenue intenable. C'est une décision bienvenue, pour le bien de tout le monde, y compris les fans. La vente la plus rapide que nous ayons enregistrée jusqu'à présent est de dix jours. Il n'est pas impossible que ce délai soit battu, mais en principe une vente prend plusieurs semaines", a-t-il assuré.

Une offre attendue cette semaine

C’est mercredi qu’Abramovich a confirmé ce qui était évoqué depuis quelques jours, au moment où l'étau se resserre sur les oligarques et les intérêts russes en raison de la guerre en Ukraine. Le milliardaire russe de 55 ans, aux commandes des Blues depuis 2003, a invoqué "la situation actuelle" pour justifier sa décision de céder le club. Il a précisé qu'il ne demanderait pas le remboursement des prêts qu'il a concédés au club londonien, estimés à 1,5 milliard de livres (1,8 milliard d'euros) et que le "produit net" de la vente serait notamment reversé à une "fondation caritative au profit de toutes les victimes de la guerre en Ukraine". Son nom ne figure pas pour l’instant sur la liste britannique des sanctions visant des banques, entreprises et magnats pro-Kremlin, mais la crainte d'une possible saisie de ses actifs l'aurait poussé à se séparer de Chelsea. Il avait dans un premier temps annoncé se mettre en retrait de la gestion du club.

D'après les informations du quotidien britannique The Telegraph, un consortium dirigé par les milliardaires Todd Boehly et Hansjorg Wyss va formuler une offre d'ici la fin de la semaine en vue de racheter Chelsea. Ces deux hommes d'affaires travailleraient avec au moins une autre personne dont l'identité n'est pas connue. Leur offre ne devrait pas dépasser les 2 milliards de livres sterling (2,41 millions d'euros) alors qu'Abramovich attendrait au moins entre 3 et 4 milliards de livres sterling.