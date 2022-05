Chelsea: le futur propriétaire Todd Boehly présent à Stamford Bridge contre Wolverhampton

Le milliardaire américain Todd Boehly, qui a signé ce samedi l'accord de rachat du club de Chelsea, est présent dans les tribunes de Stamford Bridge, pour voir sa future équipe affronter Wolverhampton en Premier League. Thomas Tuchel a d'ailleurs réagi à sa présence juste avant le coup d'envoi.

Président du consortium ayant signé l'accord de rachat du club de Chelsea contre 5 milliards d'euros dans la nuit, Todd Boehly est présent dans les travées de Stamford Bridge ce samedi afin d'observer sa future équipe. Le milliardaire américain assiste à l'un des derniers matchs de la saison des Blues - contre Wolverhampton - toujours en course pour une qualification en Ligue des champions.

Boehly en tribunes

Le futur propriétaire du club londonien est apparu détendu, en t-shirt avec des lunettes de soleil. En bon supporter, il s'est même permis de siffler mains à la bouche lorsque Loftus-Cheek a ouvert le score, avant de se plaindre de l'annulation du but par la VAR. Avant le début de la rencontre, Thomas Tuchel a brièvement évoqué le sujet au micro de Sky Sports. "Ce n'est pas un soulagement, mais cela nous donne une perspective maintenant que les termes sont convenus", s'est félicité l'entraîneur allemand, qui devrait rester au club malgré l'arrivée des nouveaux propriétaires.

Le technicien, qui a connu des heures compliquées au début des sanctions contre son ex-propriétaire Roman Abramovitch, "espère que le processus sera simplifié et qu'il avancera le plus vite possible" afin que le club puisse "agir" et "ne plus être sanctionné". "C'est une bonne nouvelle", salue-t-il. Chelsea avait été mis sous tutelle du gouvernement depuis la suspension de l'oligarque russe et évolue toujours avec une "licence spéciale", lui permettant de continuer d'évoluer en Premier League, avec des dépenses particulièrement encadrées.

Todd Boehly, célébrant le but finalement annulé de Loftus-Cheek © AFP

"Je n'ai pas encore eu la chance de le rencontrer"

Même s'il est dit que Thomas Tuchel devrait être consulté rapidement par son futur propriétaire, il assure que ça n'a pas encore été le cas : "Je n'ai pas encore eu la chance de le rencontrer, je n'étais pas impliqué dans la moindre discussion, donc peut-être que ça arrivera bientôt. Mais jusqu'ici non." Mais l'entraîneur des Blues a pour l'instant d'autres préoccupations.

Sur une mauvaise dynamique depuis cette période tumultueuse, Tuchel "cherche une réponse", sans que la présence de Todd Boehly ne vienne mettre une quelconque pression: "Nous cherchons une réponse tous ensemble. Parce qu'on perd tous ensemble et on gagne tous ensemble. On veut se remettre dans le bon sens, c'est notre responsabilité. Il nous reste 4-5 matchs, on doit les gagner et progresser."

"La présence de Todd Boehly n'est pas une motivation supplémentaire, on doit se rappeler de ce que c'est de gagner des matchs, rappelle le technicien, qui souhaite avant tout parler de sportif. Nous avons tous les droits de croire en nous. On doit retrouver nos capacités et augmenter notre niveau."