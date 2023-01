Chelsea-Manchester City: remplacé après être entré en jeu, Aubameyang exaspère ses supporters

Entré en jeu après la blessure de Raheem Sterling en début de match, Pierre-Emerick Aubameyang a été remplacé à la 68e de la rencontre de Premier League ce jeudi face à Manchester City alors que Chelsea cherchait à marquer. Après la défaite des Blues (1-0), la situation du Gabonais interroge.

Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas brillé. Ce jeudi, Chelsea a connu la défaite face à Manchester City (1-0) lors de la 19e journée de Premier League et la prestation de l'attaquant gabonais a une nouvelle fois inquiété les fans des Blues. Entré en jeu à la 5e minute en remplacement de Raheem Sterling, l'ancien joueur du Barça a quitté le terrain à la 68e, cédant sa place à Omari Hutchinson (19 ans).

Ancien joueur de Chelsea et consultant pour la BBC, Chris Sutton résumait ainsi la situation: "Aubameyang avait l'air de ne pas vouloir être là ce soir. J'hésite toujours à critiquer les joueurs pour leur manque d'effort ou leur mauvais langage corporel, mais Aubameyang en était l'exemple même: j'ai trouvé qu'il était malheureux et désespéré et qu'il ne donnait pas assez."

"Une ombre de lui-même"

Chris Sutton pense même que Pierre-Emerick Aubameyang pourrait ne plus jouer sous les ordres de Graham Potter. Depuis le début de saison, l'attaquant a participé à 16 rencontres toutes compétitions confondues, pour trois buts et une passe décisive. Cet été, le joueur de 33 ans s'était engagé avec Chelsea, pensant retrouver Thomas Tuchel sur le banc de touche mais le technicien allemand avait fini par être rapidement débarqué.

Sur les réseaux sociaux, les supporters de Chelsea ont aussi montré leur déception après la performance d'Aubameyang: "On joue essentiellement avec 10 joueurs avec Aubameyang", a lancé l'un d'eux. "Sa carrière est finie, il est entré en tant que remplaçant et est remplacé quand son équipe a besoin d'un but", a commenté un autre.

"Aubameyang devrait annoncer sa retraite du football", a pointé encore un fan de Chelsea. "Il ressemble à une ombre de lui-même", s'est désespéré un dernier. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Aubameyang est déjà lié ces derniers temps à des rumeurs de départ. En attendant, le club londonien retrouvera Manchester City dimanche, pour un 3e tour de FA Cup. De quoi, peut-être, revoir Aubameyang sous un meilleur jour.