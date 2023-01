Premier League: Manchester City enfonce Chelsea, qui perd deux joueurs sur blessures

Manchester City a remporté le choc de la 19e journée de Premier League ce jeudi en s'imposant 1-0 face à Chelsea. Les homme de Guardiola restent à cinq points du leader Arsenal tandis que les Blues descendent à la 10e place, après un début de match cauchemardesque.

Manchester City ne décroche pas. Les hommes de Pep Guardiola, accrochés par Everton lors de la dernière journée, se sont imposés 1-0 face à Chelsea à Stamford Bridge ce jeudi. Une victoire que les Citizens doivent à leurs remplaçants et qui leur permet de rester à cinq points du leader Arsenal, quand Chelsea pointe à la 10e place.

Sterling et Pulisic blessés

La première période avait pourtant semé le doute dans les têtes de Manchester City, alors que la plus grosse occasion était londonienne, avec une frappe de Carney Chukwuemeka s'écrasant sur le montant gauche d'Ederson (44e). Le jeune milieu de terrain anglais était entré à la 22e minute à la place de Christian Pulisic, sorti sur blessure.

En tout début de rencontre, Raheem Sterling avait pourtant déjà dû céder sa place à Pierre-Emerick Aubameyang en début de match, en raison d'une blessure de l'ailier britannique (5e). Malgré ces changements forcés, les hommes de Graham Potter avaient tout de même résisté aux offensives mancuniennes et même à une puissante frappe d'Erling Haaland qui passe juste au-dessus de la barre (38e).

Des entrants décisifs

De retour des vestiaires, Pep Guardiola fait de nombreux changements, laissant notamment Kyle Walker et Joao Cancelo prendre leurs douches et être remplacés par Manuel Akanji et Rico Lewis (46e). Un quart d'heure plus tard il procède aux changements qui font basculer la rencontre: Raheem Sterling et Riyad Mahrez prennent la place de Phil Foden et Bernardo Silva (60e).

Trois minutes plus tard, les deux hommes combinent parfaitement pour ouvrir le score: Jack Grealish au centre pour Riyad Mahrez qui coupe au second poteau (0-1, 63e). Une fois Manchester City devant au tableau d'affichage, Kevin de Bruyne et compagnie ne lâchent plus le ballon et enchaînent les frappes en direction des cages de Kepa, sans jamais être suffisamment dangereux.

Si les trois changements de Chelsea à la 70e minute changent la donne pour les Blues qui gardent davantage le ballon, le manque de justesse dans les derniers mètres empêchent les actuels 10es du championnat de rêver à l'égalisation. Les projections de Kai Havertz (73e), Conor Gallagher (79e) ou Rico Lewis (80e) n'y changent rien.