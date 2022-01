Chelsea: Tuchel va rencontrer Lukaku ce lundi pour décider de son sort

L'entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel a annoncé ce week-end qu'il s'entretiendra dès lundi avec Romelu Lukaku, écarté du groupe pour des propos tenus dans la presse italienne, où il exprimé son mécontentement sur sa situation.

Chelsea a remonté un handicap de deux buts pour accrocher Liverpool (2-2) à Stamford Bridge, un exploit réalisé sans le Belge Romelu Lukaku. Ce dernier a été écarté par son entraîneur, Thomas Tuchel, quelques jours après avoir exprimé son mécontentement sur sa situation chez les Blues.

Le buteur de 28 ans n’a fait ni partie du onze de départ, ni du banc des remplaçants. Et il n’est pas certain non plus qu’il soit dans le groupe pour affronter Tottenham mercredi, dans un match de League Cup.

Tuchel devra d’ici là régler le différend avec son avant-centre. Le technicien allemand rencontrera Lukaku ce lundi pour des entretiens décisifs quant à l’avenir du joueur, indique le Telegraph. "Nous allons le décider demain (lundi), puis nous aurons une réunion avant de vous informer de notre décision", a déclaré Thomas Tuchel.

"C'est notre joueur, il y a toujours un moyen de revenir en arrière, nous allons régler cela à huis clos et une fois que nous aurons pris une décision et que Romelu le saura, vous le saurez peut-être aussi. Il ne faut pas en parler maintenant."

Protéger Lukaku "d'une décision irréfléchie"

Dans une interview pour le média Sky sports Italia diffusée jeudi dernier, Lukaku avait déclaré ne pas être "heureux" de sa situation à Chelsea. "Tuchel a choisi de jouer dans un autre système. Mais je ne vais pas abandonner", a ajouté l'international Belge, titularisé à huit reprises cette saison en championnat. Il avait par ailleurs confié vouloir retourner à l'Inter Milan, avec qui il a remporté la Serie A en 2021, dans un avenir proche.

"C’est devenu trop gros. Cela a généré trop de bruit, alors que nous étions focalisés sur le match, a déploré Tuchel. Nous en avons perdu notre concentration. J’ai pris cette décision pour nous protéger. Il y avait trop de bruit. Il était clair qu'il ne ferait pas partie de l'équipe, qu'il ne jouerait pas."

"La décision a été prise pour protéger Romelu d'une décision irréfléchie parce que nous devons parler avec lui, lire l'intégralité de l'interview et rester calme, ne pas perdre la tête", a-t-il ajouté. Tuchel n'a offert aucune garantie sur un éventuel retour de Lukaku d’ici mercredi. La réunion prévue lundi devrait être décisive.

"C'est notre joueur, il restera notre joueur, nous protégerons toujours notre joueur, a déclaré Tuchel. Nous devons d'abord évaluer la situation, ne pas écouter les médias ou la pression, comprendre ce qu'il a dit et pourquoi il l'a dit. Ensuite, nous prendrons la décision."

Buteur lors de ses débuts contre Arsenal, Lukaku a connu en octobre une période difficile, marquée par une blessure à la cheville qui l'a écarté cinq semaines des terrains. Il a par la suite manqué trois rencontres après avoir été testé positif au Covid-19. Buteur lors des deux dernières rencontres des Blues avant Liverpool, contre Brighton et Aston Villa, Lukaku a inscrit cinq buts depuis le début de la saison en Premier League, sept toutes compétitions confondues.