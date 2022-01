Chelsea: après ses déclarations, Tuchel pourrait sanctionner Lukaku

Alors qu’un choc face à Liverpool attend Chelsea ce dimanche, Thomas Tuchel envisagerait de se passer de son attaquant Romelo Lukaku, qui a critiqué ses récents choix tactiques en interview.

En conférence de presse, il s’était déjà montré ouvertement agacé des déclarations de son joueur. Désormais, le conflit pourrait prendre une toute autre ampleur. D’après The Guardian, Thomas Tuchel envisagerait de laisser au repos Romelo Lukaku pour le choc de la Premier League de ce dimanche, entre son Chelsea et Liverpool (à 17h30 sur RMC Sport 1). En cause: une interview polémique de l’attaquant belge sortie un peu plus tôt dans la semaine, où il regrettait d’avoir ciré le banc ces dernières semaines.

"Je ne suis pas satisfait de la situation à Chelsea, s’était épanché Lukaku à Sky Sports. Tuchel a choisi de jouer avec un autre système, je dois juste continuer à travailler et être professionnel. Je suis un travailleur et je ne dois pas baisser les bras." Entre 16 octobre et le 29 décembre, gêné par une blessure et un test positif au coronavirus, mais aussi par les choix de son coach, le Belge n’avait pas démarré la moindre rencontre de championnat comme titulaire. Une anomalie réparée jeudi dernier, puisqu’il a débuté et marqué face à Brighton (1-1).

Une amende également envisagée

Pris au dépourvu par ses remarques, l’entraineur allemand envisagerait donc une sanction disciplinaire à l’encontre de son attaquant star, recruté pour 115 millions d’euros en provenance de l’Inter cet été. Elle pourrait prendre la forme d’un match de repos forcé ou d’une amende. Quel que soit son choix, il devrait être soutenu par les dirigeants de Chelsea, ce qui est un signe fort: accrochés par Brighton cette semaine, les Blues ont besoin d’un résultat contre Liverpool pour conserver leur 2e place au classement et ne pas laisser s’envoler Manchester City.

"Nous discutons maintenant comme s'il était sur le banc. Nous l'avons mis sur le banc parce que d'autres joueurs convenaient mieux à notre style de jeu, avait déjà réagi Tuchel en conférence de presse, samedi. Je n'entrerai pas maintenant dans la recherche de raisons pour comprendre l'interview, je ne le veux pas parce que je n'ai pas à le faire et je n'ai pas de raisons de le faire." L’Allemand avait conclu en donnant un conseil sans équivoque à son joueur pour revenir dans le onze de départ : "S'entraîner, s'entraîner, jouer. S'entraîner, jouer, s'entraîner, dormir, bien manger, s'entraîner, jouer, dormir, bien manger, boire beaucoup d'eau, dormir, s'entraîner et ne pas donner d'interviews."