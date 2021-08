Chelsea: une intégration "très facile" pour Lukaku

Vainqueur et buteur face à Arsenal (0-2) pour son grand retour avec Chelsea, Romelu Lukaku a évoqué son intégration et son adaptation aux consignes de Thomas Tuchel au micro de RMC Sport.

Romelu Lukaku pouvait difficilement demander meilleur après-midi pour son grand retour sous les couleurs de Chelsea. Titulaire pour le derby londonien contre Arsenal, l’attaquant belge, recrue phare de l’été, a inscrit le premier but de la rencontre pour mener les siens vers une victoire facile (2-0). Satisfait par le déroulé de sa rencontre, il s’est arrêté au micro de RMC Sport pour livrer ses premières impressions sur son intégration chez les Blues.

"Un match assez complet"

"C’est quand même assez agréable de commencer comme ça, je crois qu’on a fait un match assez complet, en possession comme en contre-attaque, s’est-il réjoui. Je pense qu’on aurait pu marquer plus de buts, mais (Bernd) Leno a fait de beaux arrêts." S’il ne tire pas la couverture à lui, Lukaku a fait beaucoup de bien à l’équipe, s’offrant notamment l’ouverture du score au quart d’heure de jeu grâce à son alliage puissance-vitesse caractéristique.

"Ça a été très facile de s’intégrer, a poursuivi celui qui a été recruté pour 115 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan cet été. Il y a plein de jeunes joueurs que je connaissais du centre de formation, donc ça va, ça s’est passé vite." Ayant porté la tunique des Blues pendant une saison, en 2011, l'avant-centre ne débarquait en effet pas en terrain inconnu.

"Jamais joué dans une équipe qui presse aussi haut"

"C’est apprendre le jeu tactique du coach le plus dur, en fait, a nuancé le Diable Rouge. Je n’ai jamais joué dans une équipe qui presse aussi haut. Je pense que c’est quelque chose qui est bien pour moi individuellement, ça m’aide à progresser. Ce que je dois faire, c’est juste apprendre à connaitre les joueurs et voir comment veulent-ils que je sois disponible pour l’équipe. Il faut qu’eux apprennent aussi mes mouvements. Physiquement, je suis à 100%, j’ai passé une très bonne préparation avec l’Inter et avec Chelsea cette semaine."

Ses débuts réussis ont été salués par son entraîneur, Thomas Tuchel, en conférence de presse d’après-match. "C’est un début parfait pour Lukaku, s’est enthousiasmé l’Allemand. C'est toujours mieux quand un joueur marque d'entrée. En plus, c'est un but important qui nous permet de mener 1-0 à l'extérieur. Il a aussi été très complice avec Mason Mount et Kai Havertz. Il nous apporte un plus car il joue très direct vers l'avant. Il a été dangereux durant tout le match, sur les contres notamment. […] Il est bien intégré, il faut continuer."