Mercato: comment Lukaku est devenu le joueur le plus cher de l’histoire

Romelu Lukaku a rejoint jeudi Chelsea en provenance de l’Inter Milan contre 115 millions d’euros. De retour en Premier League, l’attaquant belge de 28 ans est devenu le joueur le plus cher de l’histoire en indemnité de transfert cumulées avec près de 325 millions d'euros pendant sa carrière.

En attendant de voir Manchester City tenter le tout pour le tout afin d’arracher Harry Kane à Tottenham, Chelsea a signé l’un des gros coups du mercato estival en s’offrant Romlelu Lukaku. Sept ans après son départ vers Everton, l’attaquant belge a signé son retour chez les Blues et rapporté à l’Inter Milan un joli chèque de 115 millions d’euros. Un montant qui permet à "Big Rom" de devenir le joueur le plus cher de l’histoire au niveau des indemnités de mutation pendant l’ensemble de sa carrière.

>> Les infos du mercato sont sur RMC Sport

Lancé à Anderlecht, Romelu Lukaku a rejoint Chelsea dès 2011 moyennant 15 millions d’euros. En 2014 et sans avoir vraiment eu sa chance chez les Blues, direction Everton pour une première belle vente estimée à 35 millions d’euros. Après trois belles saisons chez les Toffees, celui qui est alors l’un de protégés de Mino Raiola s’envolera vers Manchester United pour 85 millions d'euros. Mais l’aventure chez les Red Devils va tourner court.

Après deux saisons mitigées, direction la Serie A où l’Inter Milan a déboursé environ 75 millions d’euros pour se l’offrir, le relancer et signer une belle plus-value en le vendant à Chelsea. Dix ans plus tard, et après 325 millions d’euros investis sur lui par ses équipes successives, Romelu Lukaku a bouclé la boucle et a retrouvé Chelsea.

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport

Neymar et Mbappé dans le Top 5

Le récent demi-finaliste malheureux de l’Euro a supplanté Neymar en tête de ce classement non-officiel. Arraché par le Barça à Santos en 2013, l’attaquant a rapporté 88 millions d’euros à son club formateur. Aujourd’hui en difficulté financière, Barcelone a pourtant touché 222 millions lorsque le PSG a payé le montant de sa clause libératoire en 2017. En cumulé, la star auriverde a totalisé près de 310 millions d’indemnités de transfert pendant sa carrière.

Troisième du classement, Cristiano Ronaldo a coûté 230 millions d’euros à ses clubs successifs et devance un composé d’Alvaro Morata (quatrième avec 189millions) et de Kylian Mbappé (180 millions). A la différence des autres membres de ce Top 5, l’attaquant tricolore a atteint un tel total avec un seul transfert lors de son arrivée au PSG. Même un départ cet été vers le Real Madrid ne lui permettrait pas de dépasser Romelu Lukaku. Sauf si Florentino Perez sort le chéquier et offre plus de 150 millions pour le champion du monde 2018.

Les dix joueurs les plus chers de l’histoire

1. Romelu Lukaku 325M€

2. Neymar 310M€

3. Crisitiano Ronaldo 230M€

4. Alvaro Morata 189M€

5. Kylian Mbappé 180M€

6. Angel Di Maria 179M€

7. Antoine Griezmann 174M€

8. Ousmane Dembélé 170M€

9. Zlatan Ibrahimovic 169M€

10. Philippe Coutinho 160M€