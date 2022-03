City-United: Ronaldo pas dans le groupe des Red Devils, Varane positif au Covid

Leader sous pression après la victoire de Liverpool samedi, Manchester City reçoit son voisin de United ce dimanche à l'occasion de la 28e journée de Premier League (17h30 sur RMC Sport). Un choc que va manquer Cristiano Ronaldo, blessé à la hanche et forfait. Tout comme Raphaël Varane, positif au Covid-19.

C'est un rendez-vous toujours très attendu en Angleterre. Ce dimanche après-midi, les regards se tournent vers Manchester, pour la 28e journée de Premier League, insérée juste avant les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Leader avec trois points d'avance sur Liverpool, vainqueur samedi de West Ham (1-0), City accueille son voisin United, quatrième et qui peine à enchaîner les succès (17h30 sur RMC Sport). Battus 2-0 chez eux à l'aller, les coéquipiers d'Harry Maguire cherchent un match référence qui les rassurerait dans l'objectif du top 4, qualificatif pour la prochaine C1.

Luke Shaw également positif au Covid-19

Les hommes de Pep Guardiola, eux, sont en confiance : ils viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Angleterre. Et ils ont besoin d'une victoire à l'Etihad Stadium pour reprendre un peu leurs distances avec les Reds. Ils seront privés pour ce choc de Ruben Dias, victime d'une blessure musculaire et absent plusieurs semaines. "Ça arrive pendant une saison. Je ne vais pas pleurer. Les gens ont dit que nous avions eu de la chance avec le coronavirus, mais nous avions 15 ou 16 joueurs ces derniers mois. Nous allons nous battre", a prévenu Guardiola.

Narhan Aké, légèrement touché, n'est pas là non plus. La charnière centrale sera donc composée de John Stones et Aymeric Laporte. On retrouvera Phil Foden, Bernardo Silva et Riyad Mahrez en attaque. Côté Red Devils, le gros coup dur est évidemment l'absence de Cristiano Ronaldo, touché à la hanche et forfait. Tout comme Raphaël Varane et Luke Shaw, positifs au Covid-19, mais aussi Edinson Cavani. Paul Pogba, lui, est titulaire.

La composition de Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Laporte, Cancelo - De Bruyne, Rodri, B. Silva - Foden, Silva, Mahrez

La composition de Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Telles - McTominay, Fred - Fernandes, Pogba, Elanga - Sancho