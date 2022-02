Manchester United: comment Cristiano Ronaldo a perdu 10 millions d'euros

Si Cristiano Ronaldo brille sur les terrains à 37 ans, le Portugais semble moins à l'aise dans les affaires, où il vient de perdre 10 millions d'euros lors de la vente d'un appartement à New York.

On ne peut pas être bon dans tous les domaines. Et ce n'est pas Cristiano Ronaldo qui dira le contraire. Le Portugais de 37 ans, encore régulièrement décisif sur les terrains, l'est beaucoup moins dans... l'immobilier. Propriétaire d'un appartement dans la Trump Tower à New York depuis 2015, l'attaquant de Manchester United a mis en vente le bien qui lui appartenait depuis 2019. Alors qu'il espérait en tirer au moins 9 millions de dollars (8 millions d'euros), la moitié de son prix d'origine, le quintuple Ballon d'or a été obligé de baisser le prix, en l'absence d'offres et en pleine pandémie, rapporte As.

L'immobilier, un secteur compliqué pour Ronaldo

Cristiano Ronaldo a finalement réussi à vendre son appartement pour 7,28 millions de dollars, soit quelque 6,3 millions d'euros, ce qui implique une perte de 10 millions d'euros par rapport à la somme déboursée, près de 16 millions d'euros, par le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions. Et ce n'est pas le premier souci que rencontre la star portugaise dans le domaine de l'immobilier.

Les travaux de construction illégaux de son nouveau penthouse de 300 mètres carrés et de 7,2 millions d'euros à Lisbonne, l'été dernier, ont donné le coup d'envoi d'une série de controverses et d'imprévus auxquels le Portugais a dû faire face au milieu de l'une des années les plus difficiles de sa carrière sportive. En septembre dernier, quelques jours après son retour à Manchester, le joueur de 37 ans avait été également obligé de déménager à cause de problèmes de sécurité. Sans parler du bêlement des moutons, qui dérangeaient la star portugaise et interrompaient son repos.