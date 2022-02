Coupe du monde 2022: le Qatar aurait engagé d'anciens espions pour contrer les critiques sur l'organisation du Mondial

Selon des informations publiées par l'agence de presse AP, le gouvernement qatari aurait versé plus de 10 millions de dollars à une entreprise composée d'anciens agents de la CIA pour espionner le chef de la Fédération allemande de football, Theo Zwanziger. Ce dernier avait été l'un des principaux détracteurs de l'émirat lors de l'attribution du Mondial 2022.

Le Qatar aurait-il monté de toute pièce une opération d'influence afin de contrer les critiques formulées par un membre du comité exécutif de la FIFA sur l'organisation de la Coupe du monde 2022 par l'émirat ? C'est en tout cas ce que rapporte l'agence de presse américaine AP ces dernières heures. Selon elle, le gouvernement qatari aurait versé plus de 10 millions de dollars à une entreprise composée d'anciens agents de la CIA afin de contrer les propos du chef de la Fédération allemande de football, Theo Zwanziger.

Une opération d'influence secrète financée par le Qatar pour museler les critiques ?

Ce dernier, par ailleurs avocat, avait attaqué publiquement le pays du Golfe sur la question des droits de l'homme et remis en question le fait d'organiser l'un des plus gros événements sportifs au monde dans un pays réputé pour sa chaleur. "Je n'ai jamais pu comprendre cette décision, c'est l'une des plus grosses erreurs jamais commises dans le sport", avait-il notamment déclaré.

En réponse, donc, le Qatar aurait monté une opération d'influence secrète sur plusieurs années portant le nom de code de "Project Riverbed". Toujours selon AP, les archives indiqueraient que le but de l'opération était d'utiliser des engins d'espionnage pour faire taire Zwanziger, sans succès. Selon des documents consultés par l'agence de presse, le Qatar aurait sollicité l'ancien officier de la CIA Kevin Chalker et la société Global Risk Advisors (GRA) afin de procéder à ces efforts d'espionnage et de renseignement tout autour du cercle d'influence de Zwanziger, et cela de janvier 2012 à la mi-2014.

Toutefois, cette opération - pourtant considérée comme un succès en interne par GRA - semble s'être soldée par un échec puisque dans une interview à la radio avec une station allemande en juin 2015, le chef de la Fédération allemande de football expliquait que "la richesse infinie de ce petit pays du Qatar se propage presque comme un cancer à travers le football et le sport".

De son côté, l'enquête sur l'attribution de la Coupe du monde 2022 à l'émirat du Golfe se poursuit toujours en France. Pour le moment, des investigations sont toujours en cours et aucune mise en examen n'a été prononcée.