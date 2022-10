Cristiano Ronaldo devient le propriétaire de la villa la plus chère du Portugal

Cristiano Ronaldo vient d'acheter la villa la plus chère du Portugal, estimée à 21 millions d'euros. La demeure, dont les travaux devrait se terminer en 2023, s'étendrait sur 2.720 mètres carrés.

Toujours sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2023, Cristiano Ronaldo va-t-il retourner au Portugal avant la fin de sa carrière ? Évoqué du côté du Sporting lors du mercato estival, le quintuple Ballon d'or vient d'acheter une villa dans la région de Cascais, à Quinta da Marinha, l'un des quartiers résidentiels les plus prestigieux de la Riviera portugaise, rapporte Marca. Le montant de la transaction s'élèverait à 21 millions d'euros après les rénovations. La demeure, dont les travaux devrait se terminer en 2023, s'étendrait sur 2.720 mètres carrés et sur trois étages.

Le retour de Ronaldo à United, "un désastre"

Si une éclaircie a été aperçue jeudi en Ligue Europa contre le Sheriff Tiraspol (3-0) - match lors duquel il a été buteur - la relation entre Cristiano Ronaldo et Manchester United demeure très fragile. L'épisode de sa non-entrée en jeu face à Tottenham et de son départ anticipé d'Old Trafford n'est pas si lointain, même si le Portugais a, depuis, été réintégré par son entraîneur Erik ten Hag.

Dans un livre en anglais à paraître ce mardi, intitulé en français "Messi vs Ronaldo : une rivalité, deux génies, et l'ère qui a reconstruit le jeu mondial" et écrit par deux journalistes du Wall Street Journal, des propos peu reluisants de CR7 envers son club sont rapportés. Sous l'intérim de Ralf Rangnick, Ronaldo aurait qualifié de "désastre" la situation de United à un cadre lors d'un événement organisé par la Fifa au Royaume-Uni, selon The Sun, qui a pu consulter l'ouvrage. Le Portugais aurait également avoué que le club mancunien "n'a pas évolué" depuis son départ pour le Real en 2009.