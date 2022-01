Premier League: Tottenham très mécontent du report de son match contre Arsenal

Tottenham conteste le fondement de la décision qui a conduit au report du match des Spurs face à Arsenal (prévu dimanche), faute de Gunners disponibles pour la rencontre, en Premier League.

La Premier League a annoncé ce samedi avoir accepté la demande de report formulée par Arsenal, qui estime ne pas avoir suffisamment de joueurs valides pour affronter dimanche Tottenham dans le cadre de la 22e journée du championnat. "Nous sommes extrêmement surpris que cette demande ait été approuvée", s’est étonné Tottenham dans la foulée.

Rattrapé par la pandémie et son variant Omicron, le football anglais souffre du rebond des cas de Covid au Royaume-Uni, lequel s’était déjà fait sentir pour les Spurs lorsque Tottenham avait perdu sur tapis vert son match de Ligue Europa Conférence contre le Stade Rennais. Ce que les Spurs se sont fait un malin plaisir de rappeler dans un communiqué.

La Premier League s'efforce de faire front

Confrontés à quelques cas de Covid-19, mais aussi à des blessures, des départs à la CAN, notamment au milieu de terrain avec Thomas Partey (Ghana) et Mohamed Elneny (Egypte), ou au carton rouge reçu en milieu de semaine par Granit Xhaka en Coupe de la Ligue, les Gunners n'ont pas le nombre minimum de joueurs requis, qui est de 13 dont un gardien de but, explique encore le communiqué. Mais tout n’est donc pas lié au Covid-19, loin de là.

"Il est important que l’application de cette règle soit claire et cohérente", tonne Tottenham, concernant les motifs susceptibles de conduire à une demande de report. Une vingtaine de matches de championnat ont dû être repoussés ces dernières semaines pour des raisons sanitaires, entraînant une congestion du calendrier déjà très chargé dans le football anglais.

La Premier League s'efforce de les reprogrammer au fur et à mesure, en milieu de semaine lorsque cela est possible. Mais des équipes continuent à avoir du mal à trouver un effectif suffisant. Le match entre Burnley et Leicester qui devait se tenir samedi avait ainsi, lui aussi, été reporté.