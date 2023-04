Everton-Tottenham: Kane au coeur des critiques après l’expulsion de Doucouré

Abdoulaye Doucouré s’est fait expulser pour un geste d’humeur dans le visage de Harry Kane, lundi lors du match entre Everton et Tottenham (1-1). L’attaquant des Spurs a lui été critiqué pour en avoir beaucoup rajouté.

Everton et Tottenham se sont quittés dos à dos (1-1) lundi en clôture de la 29e journée de la Premier League. Les deux équipes ont aussi terminé à dix avec une expulsion de chaque côté. Le Français Abdoulaye Doucouré a écopé d’un carton rouge direct pour s’être accroché avec Harry Kane le long de la ligne de touche.

"Si je faisais ça sur un terrain, je serais gêné"

Après un duel un peu tendu avec l’Anglais, l’ancien Rennais lui a adressé un geste dans le visage en tentant de le repousser. L’attaquant des Spurs s’est alors écroulé au sol, provoquant une salve de critiques en Angleterre où de nombreux observateurs l’accusent d’avoir simulé.

"Il n'y a pas du tout de débat sur le carton rouge, a déclaré Gary Neville, consultant pour Sky Sports. Doucouré lève la main, le seul débat est de savoir si Harry Kane doit tomber comme ça. Il ne devrait jamais aller au sol comme ça même si, quand quelqu’un te touche l’œil avec les ongles, ça te choque."

"C'est très différent d'une main dans le visage, lui répond Jamie Carragher. Le débat ne porte pas sur le carton rouge et Harry Kane ne devrait pas tomber comme ça. Doucouré a tort et je suis sûr que (Sean) Dyche le lui dira, mais je n'irais pas par terre en tant que joueur. Il n'y a aucune raison de se laisser tomber au sol. Si je faisais ça sur un terrain, je serais gêné. Si je voyais mon fils faire ça, oui, cela pourrait aider son équipe à gagner si l’adversaire est réduit à 10 et que cela donne un avantage, mais une fois dans la voiture, je lui dirais: ‘Qu'est-ce que tu fais? Ne refais plus jamais ça sur un terrain de foot.’"

Mené après un but de Harry Kane sur penalty, Everton a finalement égalisé sur une superbe frappe de Michael Keane à la dernière minute. Les Spurs ont aussi terminé à dix après l’expulsion directe de Lucas Moura pour un vilan tacle non maitrisé sur Keane (88e) quelques instants plus tôt.