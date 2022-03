Guerre en Ukraine: Everton lâche des sponsors et prend ses distances avec le milliardaire Usmanov

Le club anglais d'Everton a annoncé ce mercredi suspendre tous les contrats commerciaux de sponsoring passés avec le milliardaire russe Alisher Usmanov, à la suite de l'invasion russe en Ukraine.

Everton se savait dans l'œil du cyclone. Les Toffees ont donc réagi sans plus tarder, et annoncé ce mercredi avoir suspendu "avec effet immédiat tous les accords de sponsoring commerciaux avec les sociétés russes USM, Megafon et Yota". Toutes les trois sont associées à l'homme d'affaires ouzbek Alisher Usmanov, dont les avoirs ont été gelés par l'Union européenne mardi.

L'organisation a qualifié Usmanov d'"oligarque pro-Kremlin ayant des liens particulièrement étroits avec le président russe Vladimir Poutine". Une décision qui est intervenue après que Margaret Hodge, ancienne députée travailliste, a déclaré à la Chambre des communes que les sanctions britanniques actuelles contre la Russie étaient "trop limitées".

Le milliardaire russe, qui entretient des liens étroits avec le propriétaire Farhad Moshiri, sponsorise le complexe d'entraînement Finch Farm du club pour un montant de 6 millions de livres. L’affichage USM sera retiré du centre d’entraînement, et disparaîtra également du maillot des joueuses.

Usmanov s'est défendu mardi après-midi dans une déclaration qualifiant la décision de l'UE d'"injuste", ajoutant que "les raisons invoquées pour justifier les sanctions sont un ensemble d'allégations fausses et diffamatoires portant atteinte à mon honneur, à ma dignité et à ma réputation commerciale. J'utiliserai tous les moyens légaux pour protéger mon honneur et ma réputation".

Un sponsor très imposant

Les revenus de sponsoring, publicités et merchandising d’Everton étaient de 63,7 millions de livres sterling en 2019-2020. Soit une augmentation de 119% par rapport à l'année précédente, dont au moins la moitié de ce montant provient directement d’accords passés avec Usmanov, selon le Times. D'après The Athletic, 42 millions de livres sterling des 64 millions de recettes de sponsoring d'Everton pour cet exercice provenaient uniquement d'USM.

En janvier 2017, USM a conclu un accord initial de cinq ans pour sponsoriser le terrain d'entraînement d'Everton, qui est désormais connu sous le nom d'USM Finch Farm. En 2019, la valeur de cet accord était passée à 12 millions de livres sterling par an, Everton et USM ayant également convenu d'un partenariat renforcé qui verrait les marques USM et MegaFon affichées à Goodison Park, rapporte The Athletic.

En janvier 2020, Everton a annoncé qu'USM avait accepté de payer 30 millions de livres sterling pour une première option exclusive d'acquisition des droits de dénomination de son nouveau stade. Il ne s'agissait pas des droits proprement dits, mais simplement du droit de les acheter.

Plus tard, en 2020, MegaFon a conclu un accord pour s’afficher sur le maillot de l'équipe féminine d'Everton. Bien que la valeur n'ait pas encore été révélée, le club a déclaré que cela représentait le plus grand accord commercial de l'histoire de l'équipe féminine.