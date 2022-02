Guerre en Ukraine: Abramovich, patron de Chelsea, épargné par les premières sanctions en Angleterre

Les sanctions annoncées jeudi en réaction à l'offensive russe en Ukraine ne visent pas d'oligarques de premier plan. Une bonne nouvelle pour Roman Abramovich, le multimilliardaire propriétaire de Chelsea.

Roman Abramovich peut encore profiter pleinement de son patrimoine. Avec l'offensive de l'armée russe en Ukraine, le riche propriétaire du Chelsea FC aurait pu être frappé par des sanctions du gouvernement britannique à l'encontre des acteurs économiques russes et des proches de Vladimir Poutine. Mais les premières décisions annoncées jeudi par Londres l'ont épargné, tout comme la plupart des oligarques de premier plan installés au Royaume-Uni.

Avant que les premières sanctions ne soient annoncées, un député travailliste, Chris Bryant, a rendu public un rapport classifié accusant le milliardaire de corruption. Il a suggéré, à la Chambre des communes, qu'une partie de ses biens soient saisis, que son visa soit révoqué pour l'interdire de territoire, mais aussi que lui soit retiré son club de football. Depuis le rachat en 2003, Abramovich a injecté plus de 1,5 milliard de livres sterling (environ 1,7 milliard d'euros) dans les caisses des Blues.

Abramovich est-il à Moscou?

Mais le Premier ministre britannique Boris Jonhson s'est contenté, pour le moment, de cibler le secteur bancaire russe, les exportations de technologies et cinq hommes et femmes d'affaires (Kirill Chamalov, Iouri Sliousar, Piotr Fradkov, Denis Bortnikov et Elena Gueorguieva). Aussi, la compagnie aérienne Aeroflot, membre de l'alliance internationale SkyTeam avec Air France-KLM, est désormais interdite au Royaume-Uni. Ce qui, au passage, pose problème à Manchester United, qui dispose d'un partenariat avec la firme.

Selon le Daily Telegraph, le jet privé de Roman Abramovich s'est posé jeudi soir à Moscou, en provenance de Monaco, sans que l'on sache si le multimilliardaire de 55 ans se trouvait à bord.