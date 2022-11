"Je n'aime pas quand Haaland marque": la réponse sarcastique de Guardiola à Ibrahimovic

Pep Guardiola a tourné en dérision des propos de Zlatan Ibrahmovic. Ce dernier estimait qu'il fallait que le technicien catalan de Manchester City mette son ego de côté pour qu'Erling Haaland puisse progresser.

"Il a raison, il a tout à fait raison. Dans ce club, dans cette équipe, mon ego dépasse celui de n'importe qui d'autre", a affirmé Pep Guardiola, vendredi en conférence de presse. Mais la déclaration de l'entraîneur de Manchester City est en réalité totalement ironique et s'adresse à Zlatan Ibrahimovic.

L'attaquant suédois, qui ne porte pas le technicien catalan dans son coeur depuis leur collaboration au FC Barcelone, a récemment glissé un petit tacle en donnant son avis sur Erling Haaland. "Guardiola est-il capable de le faire progresser? Cela dépend de l'ego de Guardiola. S'il se permet d'être plus grand que Haaland ou pas. Il ne nous a pas permis, à moi ou aux autres, d'être aussi grands que lui", a raillé Zlatan Ibrahimovic au micro de Canal+.

"Je suis tellement jaloux!"

Invité à répondre, Pep Guardiola a donc opté pour le sarcasme. "Je n'aime pas quand Erling marque trois buts, et que tous les moments forts sont pour lui. Je suis tellement jaloux! Honnêtement, tellement jaloux! J'ai dit: «Erling, s'il te plaît, pas plus de buts, sinon le Sun et le Daily Mail ne parleront plus de moi»", a persiflé Guardiola, avant de suggérer à Ibrahimovic "d'écrire un autre livre" étant donné qu'il le "connaît parfaitement".

Pep Guardiola et Zlatan Ibrahimovic ont travaillé ensemble durant deux saisons au FC Barcelone, de 2009 à 2011. Durant cette période, le géant aujourd'hui âgé de 41 ans et sous contrat à l'AC Milan a disputé 46 matchs, marqué 22 buts et accompli 13 passes décisives. Il a pu remporter le championnat en 2010, mais aussi la Supercoupe d'Europe et la Coupe du monde des clubs en 2009.